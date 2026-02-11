Ученый рассказал, где в России самые «кругленькие и упитанные» белые медведи

Сотрудник ИПЭЭ Мордвинцев отметил упитанность белых медведей в Якутии

Tекст: Антон Антонов

Мордвинцев рассказал, что за три экспедиции не было встречено ни одной истощенной особи ни на самих островах, ни на прилегающем Нижнеколымском побережье, передает РИА «Новости».

«Там медведи к сентябрю – началу октября настолько кругленькие и настолько упитанные, что мы таких в российской Арктике больше нигде не видели», – рассказал ученый.

В последние годы ученые проводят регулярный мониторинг состояния белых медведей в Восточно-Сибирском море, а с 2020 года территория получила статус государственного заповедника «Медвежьи острова».

В настоящее время исследователи затрудняются с точной классификацией субпопуляции этих животных: ранее их относили к лаптевоморской популяции, однако новые данные указывают на их близость к чукотским медведям.

Специалисты отмечают, что белые медведи Чукотского моря считаются самыми крупными в российской Арктике, что связано с высокой биологической продуктивностью региона и обилием лежбищ моржа и китообразных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили увеличение среднего веса и размеров белых медведей на Шпицбергене с 2000 года.