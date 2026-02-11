Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Саратова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов связаны с обеспечением безопасности полетов, сообщила Росавиация в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация также ограничила работу аэропортов Сочи, Краснодара и Волгограда.
Супруга адвоката Генриха Падвы сообщила о смерти мужа из-за инсульта
Генрих Падва, заслуженный юрист России и один из самых известных адвокатов страны, скончался в возрасте 94 лет от инсульта, пишут «Известия».
О причинах смерти журналистам сообщила супруга Падвы Оксана Мамонтова, добавив, что дата и место похорон пока не определены.
Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. После окончания школы он с первой попытки не поступил в Московский юридический институт, но спустя год начал учиться в Минском юридическом институте, а затем вернулся в Москву и окончил юридический вуз в 1953 году. Историческое образование Падва получил заочно в Калининском педагогическом институте в 1961 году.
Свою карьеру Падва начал в Тверской области, где работал единственным адвокатом в маленьком райцентре и защищал простых сельчан. В 1971 году он переехал в Москву, где вскоре стал одним из наиболее авторитетных адвокатов страны и вошел в президиум Московской городской коллегии адвокатов, а позже возглавил НИИ адвокатуры, передает РИА «Новости».
Падва был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 1995 году вместе с коллегами основал одно из первых адвокатских бюро «Падва и Партнеры». За годы практики он защищал интересы крупных российских и иностранных компаний, известных государственных и общественных деятелей, а также предпринимателей.
Среди его подзащитных были Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Павел Бородин, Анатолий Сердюков, Алишер Усманов, а также такие медийные клиенты, как «Известия» и «Коммерсантъ».
Падва был награжден золотой медалью имени Федора Плевако, почетным знаком Российского национального фонда «Общественное признание» и неоднократно входил в списки лучших юристов страны.
«Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».
«Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.
«ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.
В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.
«Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.
У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.
На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.
«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.
В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».
«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.
В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.
Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.
Конфликт между двумя девушками и таксистами произошел в ночь на 8 февраля. Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали две машины из разных сервисов, но поехать собирались только в одной. Таксисты отказались от заказа, после чего девушки начали спорить с ними и оскорблять мужчин, а затем одна из них, Екатерина С., оскорбительно высказалась в адрес жителей Белгорода, назвав их «конченными» и пожелав им «идти спать, пока не прилетела ракета», передает ИА «Регнум».
Видео с ее словами быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день обеих девушек задержала полиция. Мама Екатерины пояснила, что ее дочь не хотела никого оскорблять, а спорные слова прозвучали в ответ на агрессивные комментарии в интернете.
По информации издания, Екатерина переехала в Белгородскую область из Калининграда вместе с мужем, который подписал контракт добровольца и отправился в зону СВО. Мужчина, находясь в зоне спецоперации, подал на развод. Родственники Виктора отметили, что причиной разрыва стали образ жизни и характер Екатерины, а сам боец недавно подписал второй контракт на службу.
Сотрудники МВД установили личности двух девушек, опубликовавших оскорбительное видео в сети. Девушки были оштрафованы за свою публикацию о жителях и защитниках Белгородской области.
ФСБ показала видео признания третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ России опубликовала видео с признанием третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА «Новости».
По словам задержанного Павла Васина, он был завербован в сентябре 2025 года Любомиром Корбой для работы на СБУ.
«Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», – признался Васин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Васин признался в слежке за офицерами Минобороны и предоставлении транспорта диверсантам для подготовки теракта.
Другой обвиняемый, исполнитель Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских, а его сын, гражданин Польши, сыграл ключевую роль в этом процессе.
Корбе за убийство генерала обещали выплатить 30 тыс. долларов.
Павел Васин, сын ранее арестованного Виктора Васина, помогал сообщникам в слежке за российскими военными, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По данным ведомства, фигурант обеспечивал группу транспортом и техническими средствами.
Задержанный также собирал данные о местах жительства и автомобилях других объектов в интересах украинских спецслужб. Он дал признательные показания, сообщив, что группа вела наблюдение еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны. Эту информацию злоумышленники планировали использовать для совершения новых терактов.
«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.
Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».
Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».
Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.
Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой
По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».
Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.
Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.
«Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.
Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.
Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.
Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.
Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.
Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
Компания ГУОВ подала в деле о банкротстве Иванова два требования на общую сумму более 405 млн рублей, передает РИА «Новости».
Одно из требований, на около 217 млн рублей, основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».
ГУОВ занимается строительством жилых домов, специальных объектов и образовательных учреждений для нужд Минобороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов, а через месяц после ухода возглавил пост замминистра обороны.
Ранее суд признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.
Сам Иванов заявлял, что ему неясны требования иска Генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.
Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления
Казахстан завершает переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает ТАСС.
По его словам, ключевую роль теперь будет играть парламент, что отражает курс последних лет на политические реформы и усиление парламентской ветви власти.
Токаев подчеркнул: «Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом». Он также отметил, что предлагаемые изменения органично продолжают начатые ранее преобразования, включая конституционную реформу 2022 года.
Президент добавил, что на повестку дня выходит вопрос о полной перезагрузке конституционных основ государства, что должно обеспечить дальнейшее развитие страны по новому политическому курсу.
Напомним, в конце января власти Казахстана опубликовали проект новой Конституции. В документе предусмотрели возможность для президента назначить преемника.
Кроем того в проекте новой Конституции изменили статус русского языка.
Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».
В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.
Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».
До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.
«Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».
Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».
Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.
Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.
Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.
Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план
В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.
Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».
В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.
Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.
Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.
Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.
Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.
Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».
Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.
Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
«Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».
Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.
Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.
Представитель духовенства прокомментировал ситуацию вокруг запрета на въезд для юмориста и содержание его программы, передает РИА «Новости».
Кипшидзе пояснил, что оценка запрета въезда для юмориста в Россию лежит за рамками компетенций церкви.
«Однако подобные «шутки» про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей», – указал он.
Ранее сообщалось, что Сабуров запросил за выступление в Риге 25 тыс. евро и виски многолетней выдержки.
Напомним, комику запретили въезд в Россию на 50 лет.