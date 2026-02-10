  • Новость часаПожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    10 февраля 2026, 22:59 • Новости дня

    Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к программе с помощью ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Команда российского фигуриста Петра Гуменника использовала искусственный интеллект для подбора музыки к короткой программе мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Италии.

    Команда российского фигуриста Петра Гуменника предпринимала попытки подобрать музыкальное сопровождение к короткой программе на Олимпийских играх в Италии с помощью искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    По словам спортсмена, первоначально он планировал выступать под музыку к фильму «Парфюмер», однако из-за проблем с авторскими правами пришлось в срочном порядке искать замену.

    «Лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать», – заявил Гуменник.

    В результате фигурист выбрал композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акобяна.

    Сам Акобян подчеркнул, что смотрел выступление Гуменника и остался доволен: по его мнению, спортсмен проявил стойкость и справился с трудной ситуацией. Композитор отметил, что гордится российским фигуристом и намерен следить за Олимпиадой до конца, добавив, что даже сложные обстоятельства могут привести к удачному решению.

    Гуменник в итоге получил за короткую программу 86,72 балла. Произвольная программа на Олимпиаде состоится 13 февраля.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил фигуристу права на использование своей композиции Waltz 1805 для Олимпиады 2026 года.

    Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.


    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    10 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    8 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Диверсии произошли на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады в Италии

    Минтранс Италии заявил о диверсиях на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные перебои в железнодорожном сообщении были зафиксированы в районе Болоньи, они произошли в результате диверсионных актов, заявил Минтранс Италии.

    Утром на участке между Болоньей и Венецией было выявлено повреждение кабелей, а на линии Болонья – Падуя обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. На высокоскоростном участке этой же трассы были перерезаны электрические кабели, а на направлении Болонья – Анкона в районе Пезаро вспыхнул пожар в электрошкафу, передает РИА «Новости».

    «Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр», – говорится в сообщении минтранса.

    Глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини лично следит за ситуацией и заявил, что аварии связаны с «преднамеренными нападениями» в первый день Олимпийских игр. По его словам, если эта версия подтвердится, «можно сказать, что кто-то желает Италии зла».

    В Минтрансе заверили, что подобные действия не смогут навредить имиджу страны, который, по их словам, станет еще более позитивным благодаря Олимпиаде.

    Следователи рассматривают версию демонстративной акции анархистской направленности, аналогичной произошедшим во Франции во время Олимпийских игр 2024 года, пишут итальянские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заявили о «массированной атаке» на железную дорогу в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже. Серия поджогов привела к частичной парализации движения на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, а 100 тыс. человек были вынуждены отменить свои поездки.

    8 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

    Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

    Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    9 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    AP: Трамп назвал оппозиционных олимпийцев США «реальными неудачниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены столкнулись с волной негатива после высказываний о политике США на Играх в Милане, включая резкую реакцию Дональда Трампа, пишет AP.

    Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.

    Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.

    Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.

    С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.

    Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.

    За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии.

    Американка Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию во время Олимпийских игр.

    Между тем власти Италии признали диверсии у железной дороги терактом и связали их с Олимпиадой.

    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    8 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии после официального старта Олимпиады в Милане и Кортинах на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, которые раскритиковала премьер страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила неизвестных, причастных к саботажу железнодорожных линий и акции протеста против Олимпиады, передает Politico. «А потом появляются враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации «против Олимпиады», из-за чего подобные кадры расходятся по всему миру. До этого другие перерезали железнодорожные кабели, чтобы поезда не смогли отправиться», – написала Мелони в социальных сетях, сопроводив свои слова видео протестов в Милане.

    Инциденты произошли спустя всего несколько часов после официального старта зимней Олимпиады Милан-Кортинa. Неизвестные устроили поджог стрелочного перевода возле Пезаро, а позже были повреждены кабели, что привело к серьезным задержкам на линии Болонья–Венеция, сообщили в железнодорожной компании Ferrovie dello Stato.

    Министр транспорта Италии Маттео Сальвини связал эти события с Олимпиадой, назвав акты саботажа тревожными и сравнив их с недавней диверсией на железнодорожной инфраструктуре Франции, произошедшей незадолго до открытия Олимпиады в Париже.

    Параллельно с этим в Милане в субботу прошли протесты против проведения зимних Игр, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией. По данным BBC, за беспорядки были задержаны шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта Италии сообщило о серьезных перебоях в железнодорожном сообщении в районе Болоньи. Власти страны указали, что причиной инцидента стали диверсионные акты.

    8 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона, заявил тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

    Акимов подтвердил, что лыжник Савелий Коростелев остался на четвертом месте, несмотря на поданный протест. «Протест отклонили», – заявил тренер, передает РИА «Новости».

    Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте одного из кругов. Делож финишировал вторым, что повлияло на распределение медалей, пишет ТАСС.

    Ранее российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.

    Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    8 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Итальянский сноубордист появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

    Итальянский сноубордист Фишналлер вышел на старт ОИ с российским флагом на шлеме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Отмечается, что на экипировке спортсмена изображены флаги всех стран-хозяек Олимпиад, где он принимал участие, включая Игры-2014 в Сочи, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Фишналлер выступал в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе, однако выбыл в четвертьфинале.

    Спортсмену 45 лет, и он участвует уже в седьмой Олимпиаде подряд. Итальянец – двукратный чемпион мира и пятикратный призер мировых первенств. До этого он выходил на старт зимних Олимпийских игр в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

    Накануне итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров, в свой день рождения установив рекорд Игр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026.

    8 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    FIS заявила, что срез трассы Деложа не изменил результаты скиатлона

    Tекст: Ольга Иванова

    Гоночный директор FIS Михал Ламплот отметил, что сокращение дистанции французским лыжником Матисом Деложем не повлияло на распределение мест в скиатлоне.

    Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот прокомментировал эпизод с французским лыжником Матисом Деложем, который срезал часть дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх, передает РИА «Новости». По его словам, действия Деложа не сказались на итоговых результатах гонки.

    «Во всех решениях жюри учитывается, повлияло ли это на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 км, он лидировал и остался лидером, поэтому было решено, что это не повлияло на результат», – заявил Ламплот в эфире TV2.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона. Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте. Делож финишировал вторым, что повлияло на итоговое распределение медалей.

    8 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии утром воскресенья, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Как уточнил источник, спортсмен сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости».

    Гуменник уже провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой среди мужчин. Его на соревнованиях сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому срочно оформили олимпийскую аккредитацию.

    В женском одиночном катании Россию будет представлять Аделия Петросян. Ее выступление на Олимпиаде начнется 17 февраля.

    Ранее армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    8 февраля 2026, 15:00 • Новости дня
    Болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на ОИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, сообщили СМИ.

    Они приехали на соревнования из Милана, куда перебрались после развала СССР в поисках работы. Глава семейства был в ушанке с советской кокардой, а его супруга украсила головной убор флагами России и Италии, передает ТАСС.

    Пара призналась, что не знала о запрете на пронос российской и советской символики на олимпийские объекты, однако, по их словам, с этим у них не возникло никаких проблем. Кроме того, на балконе одного из шале рядом с трассой вывешен российский флаг, видимый спортсменам и зрителям.

    Для 22-летнего Савелия Коростелева эта гонка стала дебютной на Олимпиаде, которая продлится до 22 февраля.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.

    9 февраля 2026, 05:28 • Новости дня
    Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, об этом в социальных сетях рассказал сам спортсмен.

    Официальный автобус организаторов сломался, из-за чего атлет не смог вовремя вернуться в Олимпийскую деревню, пояснил атлет, передает Ura.ru.

    «Автобус застрял. До отеля не доехали... Немного нервничаю, но все под контролем, к старту буду готов», – рассказал он.

    Неприятная ситуация произошла накануне короткой программы, которую одиночники представят 10 февраля. Гуменник открывает соревнования, он заявлен в стартовом листе под первым номером. Позднее фигурист уточнил, что смог благополучно вернуться в Деревню.

    Ранее источник сообщал, что Гуменника вызывали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии.

    8 февраля 2026, 15:47 • Новости дня
    Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Тезеро.

    Участники преодолели дистанцию 20 км, половину которой прошли классическим стилем, а вторую половину – коньковым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды и остановился в шаге от пьедестала.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.

    9 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Оргкомитет Олимпиады в Италии начал изучать проблему с качеством медалей

    Tекст: Денис Тельманов

    Операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей, врученных на соревнованиях в Италии.

    Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».

    Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.

    По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».

    Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Олимпиады в Париже решал проблемы с транспортом и зоной отдыха на Играх. Американский скейтбордист Найджа Хьюстон тогда заявил, что его олимпийская медаль имеет дефекты в виде пятен, сколов и царапин.

