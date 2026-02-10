Пашинян заявил об отсутствии у Армении намерений нанести ущерб интересам России

«Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», – приводит слова Пашиняна РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.
Он отметил, что армянская сторона информирует российских партнеров о нежелании ссориться с Москвой или создавать ей проблемы. Пашинян добавил, что ценит отношения с Россией и у него сложились хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным. По его словам, это часть стратегии Армении – не действовать против России, но при этом исходить из национальных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян заявил о готовности к более тесному сотрудничеству с Россией для ускорения разблокировки транспорта и восстановления железнодорожных путей в регионе. Пашинян подчеркнул необходимость скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ожидает решения от России. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о разрыве дипломатических и экономических отношений с Москвой.