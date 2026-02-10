Пашинян сообщил о планах подписать мирный договор с Азербайджаном до выборов

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что подписание мирного договора с Азербайджаном остается одной из ключевых задач правительства до парламентских выборов, передает ТАСС.

По словам главы армянского кабмина, эта цель актуальна уже не первый месяц – ранее планировалось заключить соглашение в декабре, январе, октябре и апреле прошлого года.

Пашинян подчеркнул, что обсуждения по проекту мирного соглашения были завершены еще в марте 2025 года.

Предстоящие парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Пашинян выразил готовность продолжить работу по подписанию документа, не уточнив, когда именно может быть достигнута окончательная договоренность.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после подписания документов в США между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.