  • Новость часаПожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Культ личности породил конфликт между США и Польшей
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (65)
    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (3)
    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане

    Политолог Лепехин: Конституционная реформа может отдалить Казахстан от России

    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    @ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конституционная реформа в Казахстане говорит о продолжении отдаления Астаны от Москвы и дальнейшем сближении с Европой. Также изменения призваны усилить власть сил, близких к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Лепехин. Ранее Токаев анонсировал конец суперпрезидентской эпохи в Казахстане.

    «Делегирование повышенных полномочий законодателям Казахстана выгодно, главным образом, для поддерживающих Касым-Жомарт Токаева политических и финансово-промышленных групп. Они планируют составлять большинство в новом парламенте, если нынешний глава государства покинет пост в 2029 году», – считает Владимир Лепехин, председатель Совета Института ЕАЭС.

    «Таким образом, переход Казахстана к президентской республике с «авторитетным, влиятельным парламентом» можно считать весьма условным. Думаю, страна потеряет в части эффективности государственного управления. Новый законодательный орган рискует скатиться в популизм», – допускает он.

    «Возвращение к однопалатному формату парламента вместо двухпалатного означает упрощение органа для лучшей управляемости со стороны исполнительной власти. Другими словами, законодательная власть в Казахстане не является субъектной сейчас, и, вероятнее всего, не обретет стратегический функционал в будущем», – спрогнозировал собеседник.

    «У новелл Токаева есть и внешнеполитическое прочтение. Конституционная реформа Казахстана – месседж Евросоюзу о движении Астаны от постсоветской повестки к европейской. Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях. По сути, казахская сторона сигнализирует об отдалении от орбиты Москвы», – подчеркнул спикер.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что после принятия новой конституции страна перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «авторитетным, влиятельным» парламентом, передает Nur.

    «Нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», – сказал он.

    Токаев отметил, что предложенные изменения позволят перераспределить властные полномочия и усилить баланс в системе сдержек и противовесов. Также они повысят эффективность и устойчивость всех политических институтов. «В проекте подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования», – добавил президент.

    Кроме того, изменения будут направлены на защиту традиционных ценностей. В новой конституции предложена формулировка о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Помимо этого, документ уделяет отдельное внимание бережному отношению к природе.

    «Граждане всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта конституции. Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества», – подчеркнул глава государства.

    По его словам, проект новой конституции вобрал в себя «важные прогрессивные нормы». Окончательное решение о судьбе документа будет принято на общенациональном референдуме. «Мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие», – заверил Токаев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конституционная реформа в Казахстане предполагает создание гарантированного механизма преемственности власти.

    Комментарии (7)
    10 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Рар: Частичное членство Украины подтвердит курс ЕС на конфронтацию с Россией

    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    @ Mandoga Media/Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украину будут затягивать в Европейский союз вне всяких правил: через манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе. При этом европейцы умалчивают о неготовности Киева солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал публикацию Politico о подготовке ЕС плана частичного членства Украины.

    «Некоторые наблюдатели еще в 2022 году говорили, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа. Других планов и стратегий у них пока нет», – отметил собеседник.

    «Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе», – считает аналитик. При этом, добавил Рар, европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус».

    «Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Комментарии (4)
    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики оказался под стражей по подозрению в убийстве Валентина Балахничева.

    Как передает ТАСС, в Московской области задержан сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в убийстве собственного отца. По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

    «По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», – сообщили в ведомстве.

    В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии, сообщает газета Politico.

    По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

    Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

    Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

    «Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

    Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

    Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

    Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Комментарии (14)
    10 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии

    Минспорта сообщило о триумфе россиян на ЧЕ по плаванию в ледяной воде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в Италии, установив несколько новых мировых и европейских рекордов.

    Российские пловцы стали абсолютными лидерами чемпионата Европы по плаванию в ледяной воде, который прошел вблизи озера Мольвено в Италии, передает Минспорта.

    В соревнованиях участвовали более 500 атлетов из 32 стран, однако именно представители России одержали наибольшее количество побед и установили ряд рекордов.

    В копилке сборной оказалось 54 медали, причем почти половина из них – золотые. Российские спортсмены отличились не только количеством призовых мест, но и качеством результатов, обновив несколько мировых и европейских рекордов.

    Одной из главных героинь турнира стала Виктория Лисицкая. «За один день она установила три мировых рекорда, показав феноменальную скорость как в индивидуальных заплывах, так и в эстафете», – говорится в сообщении.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва неизвестного устройства в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязине мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с применением общеопасного способа после инцидента с хлопком неустановленного устройства в автомобиле во Фрязине, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде, когда в машине с мужчиной сработало неустановленное устройство. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и изымаются необходимые улики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ДПС на улице Елецкой в Москве заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    Комментарии (3)
    Главное
    Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать законы
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    Пашинян сообщил о планах подписать мирный договор с Азербайджаном до выборов
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан по подозрению в убийстве отца
    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу