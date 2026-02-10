Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС

Политолог Рар: Частичное членство Украины подтвердит курс ЕС на конфронтацию с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Некоторые наблюдатели еще в 2022 году говорили, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо», – напомнил германский политолог Александр Рар.

По его словам, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа. Других планов и стратегий у них пока нет», – отметил собеседник.

«Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе», – считает аналитик. При этом, добавил Рар, европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус».

«Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.

Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.