Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ

Эксперт Сурков: Израиль и США могут втянуть страны Персидского залива в противостояние с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Сурков считает, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем с вовлечением США может перекинуться на страны Персидского залива, передает ТАСС. По его словам, на Ближнем Востоке активизировались многие затяжные конфликты, а риск их обострения сейчас очень высок.

«Если будет большой конфликт с участием Израиля и Соединенных Штатов, то высокий риск его распространения на другие страны Залива, потому что иранцы прямо говорят при любой возможности, что они будут бить по американским базам в Катаре, Саудовской Аравии, может быть, в Объединенных Арабских Эмиратах. Это главная проблема, которой сейчас все озабочены», – подчеркнул Сурков.

Аналитик обратил внимание, что кризис в Газе по-прежнему не урегулирован, и даже после прекращения огня вероятность возобновления боев сохраняется. В прошлом году наблюдалось обострение ситуации в Йемене и Судане, что, по мнению Суркова, не позволяет говорить о стабилизации в регионе.

Эксперт также отметил, что существует противостояние между Израилем и Турцией, поскольку Израиль обеспокоен активизацией турецкой политики и обвиняет Турцию и Катар в поддержке исламистов. Кроме того, Сирия становится ареной для новых столкновений, хотя и не очень интенсивных.

Николай Сурков заключил, что регион Ближнего Востока вступил в фазу острой нестабильности, которая может выйти из-под контроля. Он подчеркнул, что великие державы не способствуют стабилизации – наоборот, по его мнению, действия США и Израиля ведут к дальнейшему обострению ситуации.

