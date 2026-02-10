  • Новость часаПожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня

    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты

    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Украина распустила легион иностранных наемников

    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    10 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии

    Американский беспилотник Global Hawk замечен у границы Польши и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В польском воздушном пространстве у белорусской границы был замечен стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, летевший на высоте почти 16 км.

    Американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Польшей в районе границы с Белоруссией. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, беспилотник осуществлял полет вблизи белорусской границы, а ранее прошел недалеко от границы с Украиной.

    Высота полета аппарата составляла почти 16 км, что, по словам источника, исключает помехи для пассажирских самолетов, следующих через этот район в страны Балтии и Россию. Собеседник агентства отметил, что полеты разведывательных БПЛА такого типа в польском воздушном пространстве происходят нечасто.

    По информации источника, подобные беспилотники обычно вылетают с базы на Сицилии. Отмечается, что присутствие американского стратегического БПЛА вблизи восточных границ НАТО фиксируется не первый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии. Бюро национальной безопасности Польши ранее заявило о проникновении нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии и предупредило о возможной провокации.

    А на прошлой неделе американский разведывательный беспилотник  заметили у границы Ирана.

    10 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД объяснил удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Киевский режим сосредоточил военные объекты и склады в городе, что делает их легитимными целями для российских ударов, однако российские военные не воюют с гражданским населением и наносят высокоточные удары, объяснил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население», – заявил Мирошник РИА «Новости».

    Посол отметил, что, по его мнению, украинские власти создают невыносимые условия для жизни мирных жителей, чтобы влиять на внутреннюю повестку и запугивать население.

    Мирошник добавил, что действия Киева направлены против гражданского населения, в отличие от российских ударов, которые нацелены на военную инфраструктуру.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины. На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике. Мирошник назвал причину «замораживания» населения киевской властью.


    10 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Стармер отказался добровольно покидать пост премьера Великобритании

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на фоне слухов об отставке сделал заявление, которое транслировал телеканал Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что не уйдет со своего поста и не откажется от мандата, данного избирателями.

    В ходе встречи с избирателями в графстве Хартфордшир Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю».

    Стармер также отметил, что лейбористское правительство должно бороться за миллионы людей, а не заниматься внутренними конфликтами. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений внутри партии о возможной смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    10 февраля 2026, 07:59 • Новости дня
    Дрон Supercam S350 прозвали ночным кошмаром ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский разведывательный беспилотный комплекс Supercam S350 на Украине прозвали кошмаром ВСУ, сообщил официальный представитель ГК «Беспилотные системы» в рамках международной выставки World Defence Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Российский разведывательный беспилотник Supercam S350 получил прозвище «кошмар ВСУ» на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказал официальный представитель компании «Беспилотные системы» на международной выставке World Defence Show 2026, проходящей в Эр-Рияде.

    «О российском беспилотнике Supercam S350 очень много пишут в иностранной прессе, в частности, в украинской. Они называют аппарат «ночным кошмаром украинской армии». Со стороны противника чувствуется определенное уважение. Раз боятся, значит, уважают», – отметили в организации.

    Представитель компании добавил, что высоко ценит постоянные отзывы с обеих сторон конфликта, а также подчеркнул, что беспилотник регулярно дорабатывается и совершенствуется на основе боевого опыта.

    На выставке «Беспилотные системы» представили широкий ассортимент своих разработок. Помимо флагманского Supercam S350, в экспозиции был показан скоростной разведывательный дрон S180, который способен уклоняться от атак дронов-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые продемонстрировала за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

     Компания ZALA впервые представила беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    10 февраля 2026, 10:57 • Новости дня
    Lockheed Martin представила подводный «дрон-паразит» для атак и шпионажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший американский автономный подводный аппарат корпорации Lockheed Martin способен действовать скрытно, прикрепляясь к обшивке судов подобно морским миногам, пишут СМИ.

    Lockheed Martin презентовала многоцелевой автономный подводный аппарат Lamprey, названный в честь рыбы-паразита, передает The War Zone.

    Устройство получило квадратный корпус и электрический двигатель с возможностью подзарядки прямо во время миссии.

    Разработчики отмечают уникальную способность дрона экономить энергию в долгих походах.

    «Созданный с учетом потребностей ВМС США в скрытном доступе, Lamprey может прибыть на театр военных действий с полностью заряженной батареей», – пояснили в компании.

    Аппарат цепляется к обшивке корабля-носителя и использует гидрогенераторы для пополнения запаса хода.

    Модульная конструкция позволяет размещать внутри торпеды, ложные цели или до шести воздушных беспилотников для разведки. Дрон способен обмениваться данными с истребителями F-35 и наводить ракеты на надводные цели. Также предусмотрена возможность использования аппарата в качестве дрейфующей мины или стационарного наблюдателя на морском дне.

    Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ранее Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    10 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Лавров: Мерц и Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус официально призвали готовиться к возможной войне с Россией.

    По словам главы МИД, в Берлине продолжают придерживаться антироссийской риторики, несмотря на то, что высказывания о необходимости «нанести поражение» России стали менее резкими, передает ТАСС.

    «Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями «нанесения поражения», но им по-прежнему «неймется». Всякие мерцы, писториусы объявили официально, что в 2029–2030 гг. надо быть готовыми к войне против России», – сказал он в интервью НТВ.

    Министр также отметил, что западные политики продолжают злорадствовать, подавая ситуацию на фронте как «ухудшающуюся для России».

    Лавров добавил, что немецкие чиновники ежедневно подчеркивают «ослабление российской экономики», одновременно заявиляя о необходимости готовиться к войне, потому что Россия якобы «нападет» через три года. Глава МИД выразил недоумение, что такие заявления не согласуются между собой, и призвал западных политиков определиться с аргументацией.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    10 февраля 2026, 06:16 • Новости дня
    Новый FPV-дрон «Провод» поразил около 1 тыс. целей на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 1 тыс. различных целей ВСУ успешно поражено новыми тяжелыми ударными FPV-дронами «Провод» на различных направлениях фронта в зоне СВО за 2026 год, сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов.

    Около 1 тыс. различных целей ВСУ были успешно поражены новыми тяжелыми FPV-дронами «Провод» на различных направлениях фронта, сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов, передает РИА «Новости».

    «Мы можем смело говорить, что около 1000 пораженных целей на данный момент по данному устройству», – заявил Иванов.

    Разработчик отметил, что новый ударный дрон способен эффективно уничтожать как крупную бронетехнику, так и опорные пункты противника. По его словам, «пятью килограммами мы можем развалить опорник», также БПЛА подходят для работы по бронетехнике и другим объектам.

    Создатель отметил, что поступает множество видео с подтверждением успешного применения дронов «Провод» по технике противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии отметили высокий уровень мастерства российских военных в управлении беспилотниками.

    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска.

     Российским дронам предстоит преодолеть блокировки Starlink, которые вводит Илон Маск.

    10 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» показали в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские беспилотники-разведчики «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» впервые показали в рамках выставки World Defense Show в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшие российские беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» впервые были представлены на выставке World Defense Show в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    Оба коптера уже успешно апробируются в рамках спецоперации на Украине. Разработчики отметили, что аппараты предназначены для воздушной разведки в любое время суток, а также способны захватывать и отслеживать цель по команде оператора.

    При потере сигнала дроны самостоятельно возвращаются на базу до восстановления связи. Благодаря компактным размерам «Голиаф» и «Каракурт» подходят для работы даже в плотной городской застройке мегаполисов. Машины могут применяться для предотвращения террористических угроз, а также в поисково-спасательных и оперативно-разыскных операциях.

    Миниатюрная версия «Каракурта» настолько мала, что может уместиться в кармане и запускается из специального контейнера-тубуса всего за несколько секунд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые продемонстрировала современную реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые выставила дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на международной выставке в Эр-Рияде.

    10 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Ростех представил гранатомет РПГ-29М с увеличенной дальностью в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ручной облегченный противотанковый гранатомет РПГ-29М с повышенной дальностью огня впервые представлен госкорпорацией «Ростех» на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М впервые был представлен госкорпорацией Ростех на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили, что РПГ-29М прошел глубокую модернизацию, стал легче, универсальнее и эффективнее, а также получил улучшенную эргономику.

    В Ростехе отметили, что теперь на РПГ-29М можно устанавливать современные оптические и тепловизионные прицелы, а дальность точной стрельбы увеличилась в два раза. Доработанная система заряжания позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, включая новые противотанковые, термобарические, многоцелевые, а также зажигательные, кассетные и осколочно-пучковые выстрелы.

    Для применения всех видов боеприпасов требуется только ввести их баллистические параметры в прицел. В компании подчеркнули: «Большая прицельная дальность стрельбы, точность и бронепробиваемость РПГ-29М, по оценкам наших специалистов, делают его лидером в своем сегменте рынка. Модернизированный гранатомет эффективно может бороться на поле боя с самым широким набором целей. Это танки и другая тяжелая бронетехника, в том числе с динамической защитой и дополнительными экранами, любые легкобронированные машины, экипажи боевых машин и живая сила противника, его огневые средства, фортификационные сооружения, укрытия и другие военные объекты. При этом гранатомет значительно легче, создает меньшую нагрузку на бойца и удобнее в обращении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия представила беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» на выставке в Эр-Рияде.

    Россия вывела за рубеж новейшую РСЗО «Сарма» впервые.

    Компания ZALA показала новый беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    10 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    Китай сообщил о проведении операции по посадке ракеты в море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай предупредил о проведении операции по морской посадке ракеты и ввел запрет на судоходство в ряде районов Южно-Китайского моря, говорится в сообщении, опубликованном Управлением по морским делам КНР.

    Китай объявил о проведении операции по морской посадке ракеты с 10 по 12 февраля и ограничил судоходство в четырех районах Южно-Китайского моря, передает ТАСС. Управление по морским делам КНР сообщило, что с 00:00 до 24:00 по местному времени проход судов в обозначенные зоны будет запрещен.

    В ведомстве уточнили, что координаты районов заранее опубликованы, однако дополнительных деталей о характере операции не приводится. Также отмечено, что запрет на судоходство 11–12 февраля будет действовать и в других зонах Южно-Китайского моря из-за военной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    10 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    NYT: Скандал с Эпштейном ударил по позициям премьера Британии Стармера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политическое будущее британского премьер-министра Кира Стармера пошатнулось после обнародования фактов тесного общения его ключевых советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет New York Times

    Несмотря на отсутствие личного знакомства с фигурантом, глава правительства столкнулся с серьезным кризисом, пишет New York Times.

    Причиной стали вскрывшиеся тесные контакты его окружения, включая посла Питера Мандельсона, с осужденным преступником.

    Ситуация уже привела к громким отставкам руководителя аппарата и директора по коммуникациям. Стармер вынужден был публично объясниться за допущенные кадровые ошибки.

    «Прошу прощения за то, что поверил лжи этого человека и назначил его», – заявил политик.

    Эксперты сомневаются, что действующий премьер сумеет сохранить свой пост до выборов 2029 года. Критики уверены, что он проявил непростительную слабость и пожертвовал моральными принципами ради политической выгоды.

    Ранее ФБР заявило, что нет доказательств того, что Эпштейн руководил сутенерской сетью для педофилов.

    При этом Стармер отказывался прислушаться к призывам уйти в отставку после скандала с Эпштейном.

    10 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Spiegel сообщил о заказе Германией боевых дронов на 536 млн евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Германии намерено в ускоренном темпе заказать боевые дроны у оборонных стартапов Helsing и Stark Industries на сумму в 536 миллионов евро, сообщает газета Spiegel со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении информацию.

    Министерство обороны Германии планирует в ускоренном порядке заказать боевые дроны у стартапов Helsing и Stark Industries на сумму 536 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные газеты Spiegel.\

    Ведомство собирается приобрести тысячи единиц так называемого «барражирующего вооружения» – дроны, которые могут быть оснащены боевыми зарядами.

    Как уточняет издание, речь идет о моделях Virtus от Stark Industries и HX-2 от Helsing. Все дроны должны быть поставлены до конца 2026 года. Новым вооружением планируется укомплектовать бригаду бундесвера, которую Германия развертывает в Литве для повышения боеспособности подразделения.

    Ранее издание Politico обращало внимание, что беспилотники Helsing уже применялись на Украине и показали низкую эффективность. В этой связи, по мнению журналистов, новая закупка может привести к неэффективным расходам для Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро для разработки военных дронов для Украины.

    Стартапы Германии заключат контракты на поставку дронов для немецкой бригады, размещенной в Литве.

    Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

