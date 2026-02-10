Глава горсуда в ЛНР обвинен в получении крупной взятки

Глава Антрацитовского горсуда ЛНР Костулин обвинен в получении крупной взятки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в октябре 2023 года в Антраците Костулин предложил своему знакомому стать посредником для передачи взятки от сестры обвиняемого по уголовному делу. За денежное вознаграждение председатель суда гарантировал назначение минимального наказания. 14 июня 2024 года Костулин получил от посредника, который действовал под контролем УФСБ, сумму в 1,5 млн рублей.

На заседании коллегии судей России Костулин присутствовал лично и выступил с заявлением о несогласии с представлением главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела против Костулина.

Ранее экс-судья районного суда Сочи Валерий Слука был помещен под стражу по решению Первомайского райсуда Краснодара за превышение полномочий.

А вот бывшую главу Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву уже признали виновной в коррупции, назначив ей длительный тюремный срок и многомиллионный штраф.