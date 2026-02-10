«Единая Россия» начала масштабную реконструкцию стадионов и катков в Подмосковье

Tекст: Елизавета Шишкова

Реконструкция спортивных объектов проводится в Московской области в рамках Народной программы «Единой России», передает Regions.ru.

В Можайске идет масштабная реконструкция стадиона «Спартак», открытие которого запланировано на 2026 год. Обновленный объект будет включать современное футбольное поле с искусственным газоном, подогревом и дренажной системой, четыре осветительные мачты, электронное табло, а также трибуны на 1 562 зрителя с навесом.

В Балашихе в этом году начинается обновление двух стадионов – «Керамик» и «Строитель». Проект модернизации «Керамика», созданный при участии жителей города, предусматривает полную реконструкцию бассейна, хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадок, а также футбольного поля с новым покрытием и заменой трибун.

Параллельно, в Воскресенске идет подготовка к открытию нового катка на территории спорткомплекса «Горняк» в микрорайоне Лопатинский. Новый каток площадью 2 тыс. кв. м появится по просьбам горожан и будет оснащен освещением по периметру и теплыми раздевалками.

Все эти проекты реализуются в рамках Народной программы «Единой России», которая, по данным пресс-службы, уже выполнена более чем на 90% в Подмосковье благодаря 780 тыс. наказов избирателей. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о подготовке подробного отчета по итогам выполнения программы за последние пять лет, отметив, что партия продолжит уделять внимание развитию спортивной инфраструктуры региона.