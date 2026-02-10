Глава МИД ПМР Игнатьев: Кишинев семь лет блокирует диалог с Приднестровьем

МИД ПМР: Власти Молдовы игнорируют Тирасполь, но активно контактируют с Косово

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев на коллегии ведомства заявил о политике двойных стандартов со стороны властей Молдавии в отношении Приднестровья, пишет РИА «Новости».

«Руководство соседнего государства демонстрирует политику двойных стандартов: на протяжении последних шести лет президент Молдовы уклоняется от прямых переговоров с президентом Приднестровья в рамках легитимных механизмов, но в то же время, например, активно контактирует с непризнанным Косово», – заявил он.

Игнатьев подчеркнул, что Кишинев искусственно блокирует переговорный процесс уже седьмой год и это продолжается и при новом молдавском правительстве. Представитель Молдавии отказался от встреч с приднестровской стороной в декабре прошлого года и в январе этого года, несмотря на предложение от временно исполняющей обязанности главы миссии ОБСЕ Изабелы Хартманн.

Власти ПМР направили новое приглашение на переговоры в минувшую пятницу, однако ответа пока не поступило. В формате «5+2» по приднестровскому урегулированию участвуют Кишинев и Тирасполь, а также Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

Ранее Игнатьев заверил ОБСЕ в готовности начать диалог с Кишиневом без предварительных условий. До этого в Приднестровье правоохранительные органы начали расследовать возможное давление спецслужб Молдавии на сотрудников избиркомов перед выборами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии власти разрабатывают план урегулирования приднестровского вопроса без публичного обсуждения, что вызывает недовольство оппозиции.



