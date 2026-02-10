Пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам за перевод денег ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

В сообщении суда отмечается, что гражданка Л. была признана виновной в государственной измене и отправлена в колонию общего режима сроком на 15 лет, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в декабре 2023 года пенсионерка получила паспорт гражданина России и приняла российскую присягу, однако сохранила украинское гражданство и продолжила получать пенсии от обеих стран. Женщина проживала в городе Токмак.

С января по ноябрь 2024 года она регулярно переводила деньги через мобильное приложение украинского банка на нужды вооруженных сил Украины. Пресс-служба суда подчеркнула: «Придерживаясь своих антироссийских взглядов, гражданка Л. с января по ноябрь 2024 года умышленно и систематически стала перечислять через мобильное приложение украинского банка, установленного в ее телефоне, средства в пользу ВСУ».

Общий объем переводов составил 24 транзакции на сумму, эквивалентную более 63 тыс. рублей. Женщина считала, что вправе распоряжаться украинскими гривнами по своему усмотрению и направляла их на поддержку украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

Жительницу Петербурга и Карелии приговорили к 14 годам колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

Мужчину из села Оленевка в Крыму осудили на 17 лет строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья, которые использовали для ракетных ударов.