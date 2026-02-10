  • Новость часаПожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    Культ личности породил конфликт между США и Польшей
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    10 февраля 2026, 20:32 • Новости дня

    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу

    Юрист Балакаев: Сжигание чучела на Масленицу может обернуться уголовной ответственностью

    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушение правил сжигания чучел на Масленицу может привести к уголовной ответственности, предупредил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

    Балакаев в беседе с «Постньюс» напомнил, что разводить открытый огонь запрещено вблизи дорог, железнодорожных путей, в охранных зонах и лесах.

    Эксперт уточнил, что поджог в публичных местах может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях – даже как преступление. Кроме того, по словам Балакаева, изготовление чучел, напоминающих представителей определенных социальных групп, может расцениваться как разжигание вражды.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием, а также о том, что готовить и как отмечать каждый день.

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    10 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане

    Политолог Лепехин: Конституционная реформа может отдалить Казахстан от России

    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    @ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конституционная реформа в Казахстане говорит о продолжении отдаления Астаны от Москвы и дальнейшем сближении с Европой. Также изменения призваны усилить власть сил, близких к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Лепехин. Ранее Токаев анонсировал конец суперпрезидентской эпохи в Казахстане.

    «Делегирование повышенных полномочий законодателям Казахстана выгодно, главным образом, для поддерживающих Касым-Жомарт Токаева политических и финансово-промышленных групп. Они планируют составлять большинство в новом парламенте, если нынешний глава государства покинет пост в 2029 году», – считает Владимир Лепехин, председатель Совета Института ЕАЭС.

    «Таким образом, переход Казахстана к президентской республике с «авторитетным, влиятельным парламентом» можно считать весьма условным. Думаю, страна потеряет в части эффективности государственного управления. Новый законодательный орган рискует скатиться в популизм», – допускает он.

    «Возвращение к однопалатному формату парламента вместо двухпалатного означает упрощение органа для лучшей управляемости со стороны исполнительной власти. Другими словами, законодательная власть в Казахстане не является субъектной сейчас, и, вероятнее всего, не обретет стратегический функционал в будущем», – спрогнозировал собеседник.

    «У новелл Токаева есть и внешнеполитическое прочтение. Конституционная реформа Казахстана – месседж Евросоюзу о движении Астаны от постсоветской повестки к европейской. Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях. По сути, казахская сторона сигнализирует об отдалении от орбиты Москвы», – подчеркнул спикер.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что после принятия новой конституции страна перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «авторитетным, влиятельным» парламентом, передает Nur.

    «Нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», – сказал он.

    Токаев отметил, что предложенные изменения позволят перераспределить властные полномочия и усилить баланс в системе сдержек и противовесов. Также они повысят эффективность и устойчивость всех политических институтов. «В проекте подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования», – добавил президент.

    Кроме того, изменения будут направлены на защиту традиционных ценностей. В новой конституции предложена формулировка о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Помимо этого, документ уделяет отдельное внимание бережному отношению к природе.

    «Граждане всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта конституции. Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества», – подчеркнул глава государства.

    По его словам, проект новой конституции вобрал в себя «важные прогрессивные нормы». Окончательное решение о судьбе документа будет принято на общенациональном референдуме. «Мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие», – заверил Токаев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конституционная реформа в Казахстане предполагает создание гарантированного механизма преемственности власти.

    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    10 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики оказался под стражей по подозрению в убийстве Валентина Балахничева.

    Как передает ТАСС, в Московской области задержан сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в убийстве собственного отца. По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

    «По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», – сообщили в ведомстве.

    В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва неизвестного устройства в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязине мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с применением общеопасного способа после инцидента с хлопком неустановленного устройства в автомобиле во Фрязине, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде, когда в машине с мужчиной сработало неустановленное устройство. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и изымаются необходимые улики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ДПС на улице Елецкой в Москве заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции.

    10 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Коллекторы составили портрет типичного российского должника

    Tекст: Катерина Туманова

    Типичный российский должник – это мужчина 36 – 45 лет, не состоящий в браке и со средней зарплатой более 60 тыс. рублей в месяц, рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

    Там уточнили, что типичный должник проживает в Московской области или Краснодарском крае, размер долговых обязательств по кредиту наличными у такой категории граждан превышает 185 тыс. рублей, рассказали коллекторы РИА «Новости».

    При этом максимальная средняя сумма задолженности зарегистрирована у людей от 46 до 55 лет и достигает она 264 тыс. рублей.

    В НАПКА сообщили, что 82% всех должников не достигли 55 лет. Основная масса должников – 52% – приходится на людей от 26 до 45 лет, 20% – на тех, кому от 46 до 55 лет, 12% – на молодых заемщиков от 18 до 25 лет, 13% – на граждан в возрасте 56–70 лет, а менее 4% составляют россияне старше 70 лет.

    Около 75% должников имеют только один просроченный кредит, что позволяет надеяться на успешное погашение без процедуры банкротства. В зоне повышенного риска находятся оставшиеся 25%, у которых просрочено два и более кредитов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист объяснил, когда приставы могут включить в опись имущества питомца. Финансист Ермилова назвала причины отказа в кредите при большом доходе. Коллекторы дали заемщикам рекомендации по грамотному займу денег.

    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    10 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    ФАС анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги

    ФАС сообщила о будущей проверке тарифов на коммунальные услуги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная антимонопольная служба сообщила, что намерена проверить тарифы на электричество, тепло, воду и газ из-за сообщений о превышении допустимого роста.

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести проверку тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

    С 1 января 2026 года ставка НДС увеличилась на 2 п. п., что должно привести к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%, а не полностью на уровень роста налога, отметили в ведомстве. Это изменение касается только налогообложения, а не утвержденных регулируемых тарифов.

    Поводом для проверки стали сообщения в СМИ и обращения граждан о росте тарифов выше указанного показателя. В связи с этим ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные мероприятия.

    С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС ведет проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу экономической обоснованности расходов, включаемых в тарифы. Плановые проверки также затронут Сахалинскую область, Псковскую область и Республику Удмуртия.

    Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба начала проверку методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.

    ФАС также проводит проверку сообщений о потенциальном повышении тарифов на услуги сотовой связи. Ранее служба запрашивала разъяснения у крупнейших торговых сетей по поводу высоких наценок на отдельные продукты питания.

    10 февраля 2026, 15:24 • Новости дня
    В Анапе после ночного землетрясения проверили детсады, больницы и школы на наличие трещин

    В соцобъектах Анапы после ночного землетрясения нашли трещины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В помещениях социальных объектов Анапы после ночного землетрясения нашли несущественные трещины, которые оперативно устраняют рабочие бригады, отмечают местные власти.

    Несколько трещин были обнаружены в зданиях социальных объектов Анапы после ночного землетрясения. Как рассказала РИА «Новости» заместитель мэра города Наталья Рябоконь, сотрудники администрации и профильных управлений с утра провели обследование школ, детских садов и больниц.

    По ее словам, на социальных объектах выявлено несколько несущественных трещин, которые уже устраняются рабочими бригадами. Угрозы для конструкций нет. Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, также нет.

    Как пишет ТАСС, подземные толчки ощущали многие жители курортного города. Администрация города подчеркнула, что все системы и объекты жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае вечером 9 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое зафиксировали в 23.21 по времени UTC (02.21 мск) в 35 км к северо-западу от Новороссийска, при этом очаг залегал на глубине десяти км.

    Позже кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева отметила, что небольшие подземные толчки в Краснодарском крае помогают снижать сейсмическое напряжение и позволяют избежать более мощных землетрясений в будущем. Между тем, жители Кубани сравнили ночное землетрясение со взрывом.

    10 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Лизан: План частичного членства Украины в ЕС нужен для обмана украинцев

    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС
    @ IMAGO/Winfried Rothermel/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея ЕС о частичном членстве Украины ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Инициатива продиктована исключительно политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Согласно источникам Politico, среди пунктов плана Евросоюза – предоставление Киеву неофициальных указаний по ведению переговоров, а также создание упрощенной модели членства.

    «Украина по части различных обязательств максимально приблизилась к статусу члена ЕС: формально проводится гармонизация национального законодательства с европейским, перенимаются различные управленческие практики, стандарты блока», – отметил политолог Иван Лизан. Он указал, что такой подход заимствования крайне удобен для элит не суверенных стран. В то же время, оговорился собеседник, в связи с принимаемыми решениями простым украинцам лучше не стало.

    По мнению эксперта, разрабатываемый план по принятию Украины в состав ЕС следовало бы назвать «Евроассоциация+». «Новая инициатива ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Она продиктована исключительно политическими соображениями», – подчеркнул Лизан.

    «Во-первых, европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики и ошибочность принимаемых с 2022 года решений», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, Украину не примут в ЕС. «Члены блока не смогли это сделать и до СВО, когда страна была, как говорится, «не бита и не крашена». Теперь одной лишь «краской» не обойтись», – отметил аналитик. Он уточнил, что дело не только в вето Венгрии. «Возникнет «проблема» также со Словакией и Чехией. К ним примкнут, возможно, и некоторые другие партнеры», – пояснил спикер.

    Он также указал на позицию России. «Европейский союз сейчас – это идеологизированное объединение, которое движется от экономического блока к военно-политическому союзу. В этих условиях Москве что НАТО, что ЕС – одно и то же», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

