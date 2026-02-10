Стармер отказался добровольно покидать пост премьера Великобритании

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Британии Кир Стармер на фоне слухов об отставке сделал заявление, которое транслировал телеканал Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что не уйдет со своего поста и не откажется от мандата, данного избирателями.

В ходе встречи с избирателями в графстве Хартфордшир Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю».

Стармер также отметил, что лейбористское правительство должно бороться за миллионы людей, а не заниматься внутренними конфликтами. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений внутри партии о возможной смене лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.