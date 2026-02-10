Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских БПЛА за два часа

Tекст: Валерия Городецкая

«10 февраля текущего года в период с 16.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

В Минобороны уточнили, что 16 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА – над Крымом.

Ранее во вторник в период с 14.00 до 16.00 мск средства ПВО сбили 44 дрона.

В ночь на вторник над Россией были уничтожены шесть беспилотников.