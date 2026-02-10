  • Новость часаПожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    10 февраля 2026, 18:59 • Новости дня

    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии

    Минспорта сообщило о триумфе россиян на ЧЕ по плаванию в ледяной воде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде в Италии, установив несколько новых мировых и европейских рекордов.

    Российские пловцы стали абсолютными лидерами чемпионата Европы по плаванию в ледяной воде, который прошел вблизи озера Мольвено в Италии, передает Минспорта.

    В соревнованиях участвовали более 500 атлетов из 32 стран, однако именно представители России одержали наибольшее количество побед и установили ряд рекордов.

    В копилке сборной оказалось 54 медали, причем почти половина из них – золотые. Российские спортсмены отличились не только количеством призовых мест, но и качеством результатов, обновив несколько мировых и европейских рекордов.

    Одной из главных героинь турнира стала Виктория Лисицкая. «За один день она установила три мировых рекорда, показав феноменальную скорость как в индивидуальных заплывах, так и в эстафете», – говорится в сообщении.

    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Рар: Частичное членство Украины подтвердит курс ЕС на конфронтацию с Россией

    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    @ Mandoga Media/Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украину будут затягивать в Европейский союз вне всяких правил: через манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе. При этом европейцы умалчивают о неготовности Киева солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал публикацию Politico о подготовке ЕС плана частичного членства Украины.

    «Некоторые наблюдатели еще в 2022 году говорили, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа. Других планов и стратегий у них пока нет», – отметил собеседник.

    «Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе», – считает аналитик. При этом, добавил Рар, европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус».

    «Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    10 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии, сообщает газета Politico.

    По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

    Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

    Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

    «Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

    Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

    Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

    Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    10 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    10 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Лизан: План частичного членства Украины в ЕС нужен для обмана украинцев

    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС
    @ IMAGO/Winfried Rothermel/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея ЕС о частичном членстве Украины ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Инициатива продиктована исключительно политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Согласно источникам Politico, среди пунктов плана Евросоюза – предоставление Киеву неофициальных указаний по ведению переговоров, а также создание упрощенной модели членства.

    «Украина по части различных обязательств максимально приблизилась к статусу члена ЕС: формально проводится гармонизация национального законодательства с европейским, перенимаются различные управленческие практики, стандарты блока», – отметил политолог Иван Лизан. Он указал, что такой подход заимствования крайне удобен для элит не суверенных стран. В то же время, оговорился собеседник, в связи с принимаемыми решениями простым украинцам лучше не стало.

    По мнению эксперта, разрабатываемый план по принятию Украины в состав ЕС следовало бы назвать «Евроассоциация+». «Новая инициатива ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Она продиктована исключительно политическими соображениями», – подчеркнул Лизан.

    «Во-первых, европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики и ошибочность принимаемых с 2022 года решений», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, Украину не примут в ЕС. «Члены блока не смогли это сделать и до СВО, когда страна была, как говорится, «не бита и не крашена». Теперь одной лишь «краской» не обойтись», – отметил аналитик. Он уточнил, что дело не только в вето Венгрии. «Возникнет «проблема» также со Словакией и Чехией. К ним примкнут, возможно, и некоторые другие партнеры», – пояснил спикер.

    Он также указал на позицию России. «Европейский союз сейчас – это идеологизированное объединение, которое движется от экономического блока к военно-политическому союзу. В этих условиях Москве что НАТО, что ЕС – одно и то же», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    10 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати

    EUobserver: ЕС намерен ввести санкции против Тимати и гендиректора театра Мариуполя Солонина

    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати
    @ Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    По информации СМИ, Евросоюз собирается включить российского рэпера Тимати и руководителя Мариупольского театра Игоря Солонина в новый санкционный список.

    Введение санкций против российских граждан анонсировало издание EUobserver, ссылаясь на внутренние документы Евросоюза. В их число, как отмечается в материале, войдут популярный певец Тимур Юнусов, известный как Тимати, который ранее выступал в Крыму, а также генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин.

    В статье подчеркивается, что решение о санкциях связано с их деятельностью на территориях, которые Евросоюз считает спорными, а также с поддержкой культурных инициатив, не одобряемых странами Запада. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на территории объединения.

    Других деталей о точных формулировках и сроках введения ограничительных мер пока не приводится. Ожидается, что меры будут официально утверждены в ближайшее время, уточняет EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует включить «Башнефть» и восемь российских НПЗ, включая завод в Туапсе, в двадцатый пакет санкций.

    Еврокомиссия анонсировала новый пакет ограничений с полным запретом на обслуживание перевозок российской нефти и банковскими ограничениями.

    Европейский суд решил, что запрет на ввоз автомобилей из России действует для всех, вне зависимости от цели ввоза или типа сделки.

    10 февраля 2026, 13:22 • Новости дня
    Лавров напомнил о кривлянии Зеленского после встречи в верхах в 2019 году

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц», на пресс-конференции после переговоров с лидерами России, Франции и Германии в Париже в 2019 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции после встречи лидеров России, Франции и Германии в декабре 2019 года, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, на этом саммите, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.

    Министр отметил, что стороны приняли документы, в которых было зафиксировано обязательство внести соответствующие изменения в Конституцию Украины для постоянного особого статуса Донбасса. Лавров подчеркнул, что «ничего этого не сделано».

    Также глава МИД напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала спецоперации на Украине признали: никто из западных лидеров не собирался выполнять эти договоренности и предоставлять Донбассу особый статус.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на встрече в Париже в 2019 году Владимир Зеленский не согласовал итоговый документ.

    Сергей Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    10 февраля 2026, 06:17 • Новости дня
    США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до исторического максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские компании за 11 месяцев 2025 года увеличили поставки сжиженного природного газа на европейский рынок до максимального объема за всю историю поставок в современное время.

    За 11 месяцев США поставила в Евросоюз СПГ на 23,2 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

    Годом ранее этот показатель составлял лишь 10,9 млрд евро. Таким образом, доходы экспортеров выросли вдвое.

    Согласно проведенным подсчетам, эта сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней статистики профильное ведомство не предоставляет.

    Крупнейшим покупателем среди европейских государств оказались Нидерланды, они ввезли топлива на 5,6 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли Франция и Германия с показателями 3,8 млрд и 3,3 млрд долларов соответственно. Замыкают пятерку Италия и Испания.

    До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в Евросоюз в январе достигли исторического максимума. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд кубометров, что немного превысило показатель декабря 2025 года.

    10 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Andre Hosper/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть, это первый случай, когда ЕС нацелится на порты в третьих странах, следует из документа, с которым ознакомилось Reuters.

    В частности, ЕС намерено добавить Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии в санкционный список, запретив компаниям и частным лицам ЕС осуществлять операции с любым из портов, передает Reuters.

    Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, он был разработан совместно дипломатической службой ЕС, Еврослужба внешних связей и Европейской комиссией и был представлен странам ЕС в понедельник.

    Для принятия санкций ЕС в качестве закона требуется единогласие. В пятницу, 6 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций включает общесекторальные ограничения и переход от предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Пакет также вводит новые запреты на импорт таких металлов, как никелевые слитки, железные руды и концентраты, нерафинированная и обработанная медь и различный металлический лом, включая алюминий. Также будет запрещен импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий.

    Это предложение впервые предусматривает использование средства защиты от обхода санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения предусматривают запрет на продажу в Кыргызстане металлорежущих станков и средств связи для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы.

    ЕС также предложил добавить два кыргызских банка «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» в санкционный список за предоставление услуг по использованию криптоактивов в России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, исключив при этом двух китайских кредиторов.

    В случае одобрения банкам, включенным в список, будет запрещено осуществлять операции с физическими лицами и компаниями ЕС.

    К своей системе санкций, которая включает замораживание активов и запрет на поездки, Еврослужба внешних связей предложила добавить 30 физических лиц и 64 компании. В их число входит «Башнефть», дочерняя компания российского нефтяного гиганта «Роснефть», а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе два крупных предприятия, контролируемых «Роснефтью», в Туапсе и Сызрани.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России в ноябре 2025 года. Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Евросоюз обсуждает также идею отмены потолка цен на российскую нефть.

    10 февраля 2026, 09:31 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен смягчила позицию по созданию разведки ЕС из-за Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за споров с главой евродипломатии Каей Каллас пересмотрела свои намерения по созданию нового разведывательного органа, который она планировала возглавить, сообщает Politico.

    По данным Politico, планы создания нового разведывательного органа в Евросоюзе были пересмотрены после разногласий между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что причиной стали разногласия между фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

    Издание сообщает, что фон дер Ляйен решила смягчить свои планы по усилению контроля над обменом разведывательной информацией внутри Евросоюза. В результате, большая часть обмена разведданными будет передана европейскому разведывательному центру INTCEN, который входит в структуру Европейской службы внешних связей (EEAS).

    Это решение позволит Кае Каллас, возглавляющей EEAS, сохранить больший контроль над работой европейской разведки, отмечает Politico.

    Еврокомиссия рассматривала возможность создания нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

    Представители дипломатической службы ЕС выступали против этой инициативы из-за опасений за свои ведомства.

    Внутренние конфликты между главой евродипломатии Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен назывались реальной угрозой для Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    10 февраля 2026, 13:55 • Новости дня
    Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Греция и Мальта выразили сомнения относительно введения Евросоюзом полного запрета на предоставление услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Греция и Мальта выступили против введения полного запрета Евросоюзом на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт, передает ТАСС.

    По информации агентства, обе страны выразили сомнения относительно целесообразности столь жестких мер и подняли этот вопрос на встрече послов ЕС.

    В ходе обсуждения был представлен проект 20-го пакета санкций против России. Собеседники агентства отмечают, что Греция и Мальта опасаются негативных последствий для европейской судоходной отрасли, а также возможного роста цен на энергоносители.

    Данный вопрос стал предметом активного обсуждения среди стран Евросоюза, так как судоходство играет важную роль в экономике обеих стран. Окончательное решение по вопросу полного запрета еще не принято.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    Фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    Евросоюз обсуждает также отмену потолка цен на российскую нефть.

