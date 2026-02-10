Медведев оценил развитие сотрудничества России с Монголией

Медведев сообщил о приоритете Монголии во внешней политике России в Азии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Взаимодействие России с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики Москвы на азиатском направлении, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Монгольской народной партии Ням-Осорыном Учралом. О состоявшейся встрече Медведев сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

По словам Медведева, обе страны связывают тесные отношения, сложившиеся за долгие годы. В ходе беседы Медведев поздравил монгольского коллегу с избранием на посты председателя Монгольской народной партии и главы Великого государственного хурала.

Он подчеркнул: «Очень важно сохранить дружбу и добрососедство, которые были заложены нашими предшественниками на протяжении длительного времени. Наши страны – близкие соседи, друзья с многолетней историей».

Медведев также отметил, что межпартийное взаимодействие России и Монголии имеет особое значение. Оно, по его словам, позволяет решать вопросы как на государственном и парламентском, так и на партийном уровне, добавляя дополнительную ценность двустороннему сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы правительства Монголии Гомбожавын Занданшатара. Занданшатар на переговорах перешел на русский язык, которым свободно владеет.

А Россия, Китай и Монголия ранее провели первые совместные учения пограничников.