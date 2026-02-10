Кучерена: Падва всегда четко придерживался принципов традиционной адвокатуры

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я помню Генриха Павловича очень хорошо, потому что начинал свою деятельность именно в 1993 году, когда Генрих Павлович уже активно работал и практиковал. Могу сказать с достоинством, что учился у него, потому что теми делами, в которых он тогда участвовал, я тоже интересовался», – говорит Кучерена.



Он рассказывает, что общался с Падвой и в неформальной обстановке, в том числе был гостем на его днях рождениях. По его словам, Генрих Павлович был особенным человеком в профессии, который всегда четко придерживался принципов традиционной адвокатуры.

«Генрих Павлович был златоустом, очень любил свою профессию, много уделял ей внимания. Он был был человеком, который руководствовался исключительно принципами традиционной адвокатуры, которая на сегодняшний день, конечно, уже не та, что в девяностых», – делится собеседник.

Кучерена ставит Падву наравне с адвокатом Ильей Резником и рядом других известных правозащитников, подчеркивая, что Генрих Павлович вместе с ними многое «заложил в адвокатуру» и многое для нее сделал в целом.

«Именно его позиция по конкретным делам, его отношение к жизни, людям, адвокатуре – все это свидетельствует о том, что он был человеком с большой буквы. Человеком, который действительно был очень-очень высококвалифицированным специалистом в нашей среде», – заключил Кучерена.

Известный российский адвокат Генрих Падва скончался на 95 году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате инсульта. Прощание с правозащитником пройдет 12 февраля в Москве.



