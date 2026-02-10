  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    Как становится лучше истребитель Су-57
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    Соучастница покушения на генерала Алексеева заочно арестована
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии
    10 февраля 2026, 18:33 • Новости дня

    Кучерена: Падва всегда четко придерживался принципов традиционной адвокатуры

    Кучерена: Падва всегда четко придерживался принципов традиционной адвокатуры
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Генрих Павлович был златоустом, очень любил свою профессию, много уделял ей внимания», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя смерть известного российского адвоката Генриха Падвы.

    «Я помню Генриха Павловича очень хорошо, потому что начинал свою деятельность именно в 1993 году, когда Генрих Павлович уже активно работал и практиковал. Могу сказать с достоинством, что учился у него, потому что теми делами, в которых он тогда участвовал, я тоже интересовался», – говорит Кучерена.

    Он рассказывает, что общался с Падвой и в неформальной обстановке, в том числе был гостем на его днях рождениях. По его словам, Генрих Павлович был особенным человеком в профессии, который всегда четко придерживался принципов традиционной адвокатуры.

    «Генрих Павлович был златоустом, очень любил свою профессию, много уделял ей внимания. Он был был человеком, который руководствовался исключительно принципами традиционной адвокатуры, которая на сегодняшний день, конечно, уже не та, что в девяностых», – делится собеседник.

    Кучерена ставит Падву наравне с адвокатом Ильей Резником и рядом других известных правозащитников, подчеркивая, что Генрих Павлович вместе с ними многое «заложил в адвокатуру» и многое для нее сделал в целом.

    «Именно его позиция по конкретным делам, его отношение к жизни, людям, адвокатуре – все это свидетельствует о том, что он был человеком с большой буквы. Человеком, который действительно был очень-очень высококвалифицированным специалистом в нашей среде», – заключил Кучерена.

    Известный российский адвокат Генрих Падва скончался на 95 году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате инсульта. Прощание с правозащитником пройдет 12 февраля в Москве.


    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    10 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    9 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Севастополя ужесточили контроль за проведением концертов после отмены выступления популярного блогера, сославшись на высокий уровень террористической опасности.

    Губернатор Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании, что организаторы концертов в Севастополе должны «вернуться в реальность» и соблюдать все требования проведения массовых мероприятий, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в условиях высокого уровня террористической опасности любые массовые мероприятия должны быть согласованы с органами власти и оперативным штабом.

    Развожаев поручил провести профилактическую работу с МВД по всем увеселительным заведениям, которые устраивают мероприятия без согласования.

    Ранее глава города отменил концерт блогера и стримера Ивана Золо, ссылаясь на нравственные аспекты и вопросы безопасности. По его словам, проведение массовых мероприятий возможно только после подачи заявки в департамент общественной безопасности и получения разрешения оперативного штаба.

    Развожаев поручил объяснить организаторам концертов правила согласования, добавив, что в случае планирования любых акций необходимо строго следовать установленному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что концерт блогера и стримера Ивана Золо в Севастополе был отменен из-за несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.

    В Сочи концерт блогера Ивана Золочевского отменили из-за сообщения о минировании, после чего среди зрителей начались беспорядки и полиция задержала 20 человек.

    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждан России старше 100 лет насчитывается 17 тыс. человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

    «Людей старше 100 лет в стране уже 17 тыс.», – приводит РИА «Новости» слова Ткачевой на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».

    По ее словам, ожидаемая продолжительности жизни россиян в возрасте 80 лет составляет семь-восемь лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет. Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет. В афганской провинции Хост  обнаружили  долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.


    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    10 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане

    Политолог Лепехин: Конституционная реформа может отдалить Казахстан от России

    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    @ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конституционная реформа в Казахстане говорит о продолжении отдаления Астаны от Москвы и дальнейшем сближении с Европой. Также изменения призваны усилить власть сил, близких к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Лепехин. Ранее Токаев анонсировал конец суперпрезидентской эпохи в Казахстане.

    «Делегирование повышенных полномочий законодателям Казахстана выгодно, главным образом, для поддерживающих Касым-Жомарт Токаева политических и финансово-промышленных групп. Они планируют составлять большинство в новом парламенте, если нынешний глава государства покинет пост в 2029 году», – считает Владимир Лепехин, председатель Совета Института ЕАЭС.

    «Таким образом, переход Казахстана к президентской республике с «авторитетным, влиятельным парламентом» можно считать весьма условным. Думаю, страна потеряет в части эффективности государственного управления. Новый законодательный орган рискует скатиться в популизм», – допускает он.

    «Возвращение к однопалатному формату парламента вместо двухпалатного означает упрощение органа для лучшей управляемости со стороны исполнительной власти. Другими словами, законодательная власть в Казахстане не является субъектной сейчас, и, вероятнее всего, не обретет стратегический функционал в будущем», – спрогнозировал собеседник.

    «У новелл Токаева есть и внешнеполитическое прочтение. Конституционная реформа Казахстана – месседж Евросоюзу о движении Астаны от постсоветской повестки к европейской. Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях. По сути, казахская сторона сигнализирует об отдалении от орбиты Москвы», – подчеркнул спикер.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что после принятия новой конституции страна перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «авторитетным, влиятельным» парламентом, передает Nur.

    «Нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», – сказал он.

    Токаев отметил, что предложенные изменения позволят перераспределить властные полномочия и усилить баланс в системе сдержек и противовесов. Также они повысят эффективность и устойчивость всех политических институтов. «В проекте подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования», – добавил президент.

    Кроме того, изменения будут направлены на защиту традиционных ценностей. В новой конституции предложена формулировка о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Помимо этого, документ уделяет отдельное внимание бережному отношению к природе.

    «Граждане всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта конституции. Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества», – подчеркнул глава государства.

    По его словам, проект новой конституции вобрал в себя «важные прогрессивные нормы». Окончательное решение о судьбе документа будет принято на общенациональном референдуме. «Мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие», – заверил Токаев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конституционная реформа в Казахстане предполагает создание гарантированного механизма преемственности власти.

    10 февраля 2026, 02:13 • Новости дня
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем поставок российской нефти в Индию снизились в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил в посол России в республике Денис Алипов.

    «Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Алипов подчеркнул, что с учетом скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Он выразил надежду на то, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей.

    «Исходим из того, что предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», – отметил российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал обычной практикой покупку Индией нефти не только у России. Reuters сообщило, что индийские компании начали прекращать закупки российской нефти. Индия перехватила в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США пытаются сузить российские горизонты Индии.

    9 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале об оперативном установлении личностей и местонахождения двух девушек, которые выложили в сеть видео с оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников Белгородской области.

    «Видеозапись выявлена полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет. Обе участницы ролика были оперативно найдены и доставлены для разбирательства в полицию. Ими оказались 22-летняя жительница Калининградской области и ранее судимая 26-летняя жительница города Грайворона Белгородской области», – сообщила Волк.

    Она уточнила, что обе девушки привлечены к административной ответственности по статьям 20.3.3 и 20.1 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. По решению суда им  назначен штраф в размере 47 тысяч рублей каждой, а за мелкое хулиганство –  штраф в размере 500 и 600 рублей.

    Обе обвиняемые в административном правонарушении публично принесли белгородцам извинения за свои высказывания. Одна из них заявила, что ее слова были вырваны из контекста и не преследовали цели кого-либо оскорбить, другая сослалась на некоего обидчика в интернете, которому она некорректно ответила и не верно выразила мысли, так как была не трезва и, как и ее приятельница, никого оскорблять и обижать не собиралась.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, казахстанца осудили на пять суток за оскорбление россиянина. В Свердловской области женщина осквернила Вечный огонь. Адвокат Халеян рассказал о рисках ответственности за лайки и репосты.


    9 февраля 2026, 19:37 • Новости дня
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом

    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным раздробленным активом

    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко назвал аэропорт Домодедово разрозненным активом, объединяющим 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и задолженностью 75 млрд рублей.

    По его словам, предстоящая интеграция потребует значительных усилий по различным направлениям деятельности, передает РИА «Новости».

    «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня Домодедово – это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 миллиардов рублей ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 миллиардов рублей», – сказал Василенко.

    В январе структура Шереметьево выиграла аукцион по продаже Домодедово.

    Ранее Василенко сообщил, что сотрудники аэропорта Домодедово сохранят рабочие места и уровень зарплат после сделки по продаже аэропорта.

    10 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Коллекторы составили портрет типичного российского должника

    Tекст: Катерина Туманова

    Типичный российский должник – это мужчина 36 – 45 лет, не состоящий в браке и со средней зарплатой более 60 тыс. рублей в месяц, рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

    Там уточнили, что типичный должник проживает в Московской области или Краснодарском крае, размер долговых обязательств по кредиту наличными у такой категории граждан превышает 185 тыс. рублей, рассказали коллекторы РИА «Новости».

    При этом максимальная средняя сумма задолженности зарегистрирована у людей от 46 до 55 лет и достигает она 264 тыс. рублей.

    В НАПКА сообщили, что 82% всех должников не достигли 55 лет. Основная масса должников – 52% – приходится на людей от 26 до 45 лет, 20% – на тех, кому от 46 до 55 лет, 12% – на молодых заемщиков от 18 до 25 лет, 13% – на граждан в возрасте 56–70 лет, а менее 4% составляют россияне старше 70 лет.

    Около 75% должников имеют только один просроченный кредит, что позволяет надеяться на успешное погашение без процедуры банкротства. В зоне повышенного риска находятся оставшиеся 25%, у которых просрочено два и более кредитов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист объяснил, когда приставы могут включить в опись имущества питомца. Финансист Ермилова назвала причины отказа в кредите при большом доходе. Коллекторы дали заемщикам рекомендации по грамотному займу денег.

