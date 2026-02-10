Посол РФ Озеров сообщил о готовности восстановить связи с Кишиневом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия готова рассмотреть возможность возобновления сотрудничества с Молдавией. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Он подчеркнул, что разрушение связей происходит со стороны Кишинева.

«Мы могли бы рассмотреть различные пути восстановления наших экономических связей. Ну для начала хотя бы провести заседание межправкомиссии», – заявил Озеров в интервью. По его словам, после прихода к власти президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности экономические отношения между странами значительно ухудшились.

Озеров привел статистику, согласно которой экспорт молдавской продукции в Россию в 2025 году снизился вдвое и составил 273,6 млн долларов. Он также отметил, что импорт российской продукции в Молдавию составляет 1,7 млрд долларов, хотя эти данные не признаются молдавской стороной. По словам дипломата, расхождения связаны с использованием альтернативных логистических маршрутов для поставок.

Ранее Озеров отмечал, что жители Молдавии не видят в России врага. Однако до этого Министерство иностранных дел России подтвердило закрытие Русского дома в Кишиневе по инициативе президента Майи Санду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии проводит политику, вредящую интересам граждан страны.