ФАС анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги

ФАС сообщила о будущей проверке тарифов на коммунальные услуги

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести проверку тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличилась на 2 п. п., что должно привести к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%, а не полностью на уровень роста налога, отметили в ведомстве. Это изменение касается только налогообложения, а не утвержденных регулируемых тарифов.

Поводом для проверки стали сообщения в СМИ и обращения граждан о росте тарифов выше указанного показателя. В связи с этим ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные мероприятия.

С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС ведет проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу экономической обоснованности расходов, включаемых в тарифы. Плановые проверки также затронут Сахалинскую область, Псковскую область и Республику Удмуртия.

Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба начала проверку методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.

ФАС также проводит проверку сообщений о потенциальном повышении тарифов на услуги сотовой связи. Ранее служба запрашивала разъяснения у крупнейших торговых сетей по поводу высоких наценок на отдельные продукты питания.