В Госдуме обсудили ужесточение правил возврата товаров на маркетплейсах

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе расширенного заседания Экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете по экономической политике депутаты и представители крупнейших цифровых платформ, банков и министерств обсудили необходимость законодательных изменений для ограничения потребительского экстремизма, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель Экспертного совета Денис Кравченко заявил: «Термин «потребительский экстремизм» перестал быть фигурой речи, это статья в балансе убытков большого количества селлеров. Покупатель может вернуть использованную технику, заявив о «скрытом дефекте», или сдать ношеную одежду, и платформа автоматически спишет деньги со счета предпринимателя, даже не проведя экспертизу». Он подчеркнул, что необходимо найти баланс между защитой прав покупателей и недопущением злоупотреблений.

В условиях дистанционной торговли покупатель защищен сильнее, чем в традиционном ритейле, а продавцы вынуждены нести все расходы по возврату, включая логистику и экспертизу.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин отметил, что нормы закона «О защите прав потребителей» не учитывают особенности современной платформенной экономики.

Он добавил, что более 60% продавцов сталкивались с инцидентами при возврате товаров после их использования, а логистические и прочие расходы ложатся на производителей и продавцов. Проблема особенно заметна в сегментах одежды и обуви, что снижает эффективность работы маркетплейсов.

«Регулирование обязано защищать бизнес, обеспечивать эффективное движение товаров, и не повлияет на добросовестных покупателей», – прокомментировал Волошин.

В качестве одного из решений эксперты предложили дифференцировать правила возврата товаров по категориям, запретив возврат продовольственных и медицинских товаров из-за риска для безопасности, а для некоторых других товаров – ввести ограничения на возврат после выкупа.