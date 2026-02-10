Госдума одобрила возмещение банками убытков клиентам при кибератаках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий банки компенсировать клиентам убытки, если кредитные организации не предприняли достаточных мер по противодействию кибермошенничеству, передает ТАСС. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Предполагается, что банки будут обязаны при выявлении подозрительных переводов сверяться с государственной системой «Антифрод», временно блокировать операции и карты при выявлении мошеннических признаков, а также проверять номера телефонов участников транзакций через специальный реестр.

Банкам также предложено усилить защиту собственных электронных ресурсов от вредоносного кода, в том числе через обязательную установку клиентами специального программного обеспечения. При обнаружении вредоносной активности банк сможет временно приостанавливать операции.

Если банк не выполнит эти меры и клиент понесет ущерб из-за действий мошенников, финансовая организация будет обязана компенсировать потери в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о лимите на количество банковских карт для одного человека.

А накануне думский комитет по информполитике рекомендовал парламенту принять законопроект, обязывающий банки выявлять вредоносный код и ограничивающий число карт у граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в первом полугодии 2026 года в Госдуму поступят законопроекты, направленные на обеление экономики России.