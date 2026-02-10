  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    10 февраля 2026, 17:32 • Новости дня

    Госдума одобрила ужесточение наказания за подделку справок о ВИЧ

    Tекст: Ольга Иванова

    Законопроект о введении уголовной ответственности за подделку и использование поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, был принят в первом чтении депутатами Госдумы.

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, сообщает ТАСС. Инициатива внесена группой из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Ириной Яровой.

    Законопроект предусматривает, что за подделку или продажу таких справок будет грозить ограничение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до четырех лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до четырех лет с тем же штрафом.

    Если речь идет о справках, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции, наказание будет более суровым: от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы. Штраф в этих случаях составит от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об обязательном информировании клиентов букмекерских контор и тотализаторов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    10 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы

    Супруга адвоката Генриха Падвы сообщила о смерти мужа из-за инсульта

    Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной смерти российского адвоката Генриха Падвы стал инсульт, сообщила его супруга Оксана Мамонтова.

    Генрих Падва, заслуженный юрист России и один из самых известных адвокатов страны, скончался в возрасте 94 лет от инсульта, пишут «Известия».

    О причинах смерти журналистам сообщила супруга Падвы Оксана Мамонтова, добавив, что дата и место похорон пока не определены.

    Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. После окончания школы он с первой попытки не поступил в Московский юридический институт, но спустя год начал учиться в Минском юридическом институте, а затем вернулся в Москву и окончил юридический вуз в 1953 году. Историческое образование Падва получил заочно в Калининском педагогическом институте в 1961 году.

    Свою карьеру Падва начал в Тверской области, где работал единственным адвокатом в маленьком райцентре и защищал простых сельчан. В 1971 году он переехал в Москву, где вскоре стал одним из наиболее авторитетных адвокатов страны и вошел в президиум Московской городской коллегии адвокатов, а позже возглавил НИИ адвокатуры, передает РИА «Новости».

    Падва был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 1995 году вместе с коллегами основал одно из первых адвокатских бюро «Падва и Партнеры». За годы практики он защищал интересы крупных российских и иностранных компаний, известных государственных и общественных деятелей, а также предпринимателей.

    Среди его подзащитных были Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Павел Бородин, Анатолий Сердюков, Алишер Усманов, а также такие медийные клиенты, как «Известия» и «Коммерсантъ».

    Падва был награжден золотой медалью имени Федора Плевако, почетным знаком Российского национального фонда «Общественное признание» и неоднократно входил в списки лучших юристов страны.

    Адвокат Максим Пашков сообщил, что известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни.

    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    9 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейскому союзу следует рассмотреть возможность вывода замороженных российских активов из бельгийской юрисдикции и их перемещения в новый депозитарий под контролем ЕС, считает экономист Хьюго Диксон, один из авторов концепции «репарационного кредита».

    В статье для Reuters Диксон выразил мнение, что самым простым выходом из сложившейся ситуации станет перевод всех российских активов в новый депозитарий, контролируемый Евросоюзом, передает РИА «Новости». Он считает, что это избавит Бельгию от возможных рисков, а также позволит перевести замороженные средства из других европейских стран в единый депозитарий.

    «Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне», – заявил экономист.

    Диксон также подчеркивает, что Евросоюзу необходимо убедить Бельгию согласиться на такой шаг.

    В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.

    9 февраля 2026, 21:37 • Новости дня
    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II

    США задержали танкер в Индийском океане за нарушение американских санкций

    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные перехватили и досмотрели в Индийском океане судно, которое «нарушило карантинный режим», введенный для подсанкционных кораблей, заявил Пентагон.

    Танкер Aquila II остановили в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское военное ведомство.

    Судно якобы действовало «вопреки» указу американских властей о «карантине для подсанкционных судов в Карибском бассейне».

    По информации американского Минфина, задержанный танкер ходит под флагом Панамы.

    В конце января появилась информация, что США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных ими танкеров и отправили на американские нефтеперерабатывающие заводы.

    Супертанкер Sophia под флагом Панамы, который числился среди кораблей, ранее захваченных американскими военными, был возвращен венесуэльским властям.

    10 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Вера Басилая

    Боец СВО развелся с жительницей Белгорода, оскорбившей белгородцев на видео.

    Конфликт между двумя девушками и таксистами произошел в ночь на 8 февраля. Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали две машины из разных сервисов, но поехать собирались только в одной. Таксисты отказались от заказа, после чего девушки начали спорить с ними и оскорблять мужчин, а затем одна из них, Екатерина С., оскорбительно высказалась в адрес жителей Белгорода, назвав их «конченными» и пожелав им «идти спать, пока не прилетела ракета», передает ИА «Регнум».

    Видео с ее словами быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день обеих девушек задержала полиция. Мама Екатерины пояснила, что ее дочь не хотела никого оскорблять, а спорные слова прозвучали в ответ на агрессивные комментарии в интернете.

    По информации издания, Екатерина переехала в Белгородскую область из Калининграда вместе с мужем, который подписал контракт добровольца и отправился в зону СВО. Мужчина, находясь в зоне спецоперации, подал на развод. Родственники Виктора отметили, что причиной разрыва стали образ жизни и характер Екатерины, а сам боец недавно подписал второй контракт на службу.

    Сотрудники МВД установили личности двух девушек, опубликовавших оскорбительное видео в сети. Девушки были оштрафованы за свою публикацию о жителях и защитниках Белгородской области.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    10 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    10 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын ранее арестованного фигуранта покушения на генерала Владимира Алексеева Виктора Васина Павел признался в слежке за офицерами Минобороны и обеспечении диверсантов транспортом для подготовки теракта, сообщили в ФСБ.

    Павел Васин, сын ранее арестованного Виктора Васина, помогал сообщникам в слежке за российскими военными, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным ведомства, фигурант обеспечивал группу транспортом и техническими средствами.

    Задержанный также собирал данные о местах жительства и автомобилях других объектов в интересах украинских спецслужб. Он дал признательные показания, сообщив, что группа вела наблюдение еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны. Эту информацию злоумышленники планировали использовать для совершения новых терактов.

    Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние 10 лет искал работу, у него скопился долг в размере более 831 тыс. рублей.

    Другой обвиняемый Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских спецслужб. Ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов.

    10 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева

    ФСБ показала видео признания третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России распространила видео с признанием Павла Васина, задержанного по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    ФСБ России опубликовала видео с признанием третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам задержанного Павла Васина, он был завербован в сентябре 2025 года Любомиром Корбой для работы на СБУ.

    «Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», – признался Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Васин признался в слежке за офицерами Минобороны и предоставлении транспорта диверсантам для подготовки теракта.

    Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние десять лет искал работу и накопил долг более 831 тыс. рублей.

    Другой обвиняемый, исполнитель Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских, а его сын, гражданин Польши, сыграл ключевую роль в этом процессе.

    Корбе за убийство генерала обещали выплатить 30 тыс. долларов.

    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 20:27 • Новости дня
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    @ Mindaugas Kulbis/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабные отключения электричества и коррупция в энергетике вызвали резкую реакцию в Польше, где раскритиковали действия Владимира Зеленского.

    Как пишет польское издание Mysl Polska, энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, в том числе из-за высоких масштабов коррупции.

    В материале отмечается: «Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского».

    В субботу большинство регионов страны, включая Киев, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области, столкнулись с экстренными отключениями света, сообщает РИА «Новости». Из эксплуатации были выведены блоки атомных электростанций.

    Массовые перебои с электроэнергией продолжаются с октября прошлого года, а в январе был введен режим чрезвычайной ситуации.

    Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил о критическом дефиците мощности, который не удается компенсировать. Мэр Киева Виталий Кличко называл положение с электроснабжением критическим и советовал жителям покинуть город.

    В последние месяцы на Украине усилилась внутриполитическая борьба, спровоцированная коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, предлагавшего взятки за голосование по законопроектам. Позже стало известно о подозрениях в коррупции в адрес Тимошенко и Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа».

    Бывший премьер Юлия Тимошенко публично обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Еще в ноябре прошлого года Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака после обысков на фоне скандала в энергетике, где главным фигурантом стал бизнесмен Тимур Миндич, близкий к президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист немецкой газеты Junge Welt отметил, что гражданское население на Украине получает лишь треть электроэнергии, а остальное предположительно расходуется на военные нужды.

    Жители Львовской и Ивано-Франковской областей заявили о сокращении напора газа в домах. Энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.

    10 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупный подрядчик Министерства обороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) в деле о банкротстве осужденного бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова заявил два требования к нему на сумму свыше 405 млн рублей.

    Компания ГУОВ подала в деле о банкротстве Иванова два требования на общую сумму более 405 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Одно из требований, на около 217 млн рублей, основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».

    ГУОВ занимается строительством жилых домов, специальных объектов и образовательных учреждений для нужд Минобороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов, а через месяц после ухода возглавил пост замминистра обороны.

    Ранее суд признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

    Сам Иванов заявлял, что ему неясны требования иска Генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

