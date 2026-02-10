Госдума одобрила ужесточение наказания за подделку справок о ВИЧ

Tекст: Ольга Иванова

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, сообщает ТАСС. Инициатива внесена группой из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Ириной Яровой.

Законопроект предусматривает, что за подделку или продажу таких справок будет грозить ограничение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до четырех лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до четырех лет с тем же штрафом.

Если речь идет о справках, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции, наказание будет более суровым: от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы. Штраф в этих случаях составит от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

