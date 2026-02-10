Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора

Суд в Москве применил принцип эстоппеля в деле о дефектах оборудования

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы по делу между ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО «Промконтроль» и другими сторонами сослался на известную поговорку, отмечает РИА «Новости».

В решении суда говорится: «Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Судебное разбирательство касалось спора по контракту 2021 года, по которому «Промконтроль» обязался поставить комплект измерительных приборов и выполнить ряд работ.

После приемки оборудование вызвало нарекания у конечного покупателя – АО «Невский завод», который выявил дефекты и отказался принимать продукцию. Ответчик изначально признал наличие недостатков и предложил компенсировать их деньгами, но позже изменил позицию.

Суд указал, что такое поведение нарушает принцип эстоппеля – юридическую норму, запрещающую сторонам вести себя противоречиво и отказываться от ранее признанных фактов, если на них уже опиралась другая сторона. Судьи подчеркнули, что последовательность действий сторон играет ключевую роль в разрешении подобных споров.

Таким образом, суд отверг попытку «Промконтроля» изменить свою позицию и встал на сторону истца, признав, что первоначальные признания и действия ответчика имеют решающее значение для итогового вердикта.

