Госдума одобрила введение функции сообщения о кибермошенничестве через «Госуслуги»

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении на портале «Госуслуги» тревожной кнопки для граждан, которых пытаются обмануть кибермошенники, передает ТАСС.

Новая функция позволит пользователям портала оперативно отправлять сообщения в государственную систему «Антифрод», если они заподозрят мошенничество.

Законопроект входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Планируется, что пользователи смогут передавать определенный перечень сведений о попытке обмана, однако конкретный состав этой информации определит правительство России.

Алгоритм действий по пресечению мошеннических схем после получения уведомления через тревожную кнопку также будет разработан правительством. Нововведение направлено на повышение безопасности пользователей и оперативное реагирование на угрозы в цифровой среде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, думский комитет по информполитике рекомендовал парламенту принять законопроект, который обязывает банки выявлять вредоносный код и ограничивает количество банковских карт у граждан.

Мошенники под видом администраторов «Госуслуг» стали требовать переводить накопления граждан на так называемые безопасные счета, ссылаясь на якобы взлом страницы.

