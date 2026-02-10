Госдума одобрила лимит в 20 банковских карт на человека

Tекст: Валерия Городецкая

Нововведение предполагает, что гражданин не сможет получить более 20 банковских карт в целом и более пяти карт в одном банке, передает ТАСС. Законопроект стал частью второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

В документе также указано, что Банк России получит право изменять эти лимиты при необходимости. Для реализации контроля будет создана Единая система учета платежных карт, куда банки в обязательном порядке внесут данные обо всех выданных продуктах.

Перед выдачей новой карты сотрудник банка должен будет проверить, не превышает ли клиент установленный лимит по количеству карт. Кроме того, банки станут уведомлять граждан, если те уже достигли максимального количества банковских карт. Окончательный вариант системы уведомлений будет доработан совместно с Центробанком.

В 2024 году Госдума одобрила лимит в 20 сим-карт на каждого россиянина.