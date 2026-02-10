В Госдуме заявили об ожидании разъяснений Роскомнадзора по Telegram

Депутат Попов: Ждем разъяснений Роскомнадзора по ситуации с Telegram

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комитет Госдумы по информполитике не рассматривал вопрос о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Евгений Попов. Он также отметил в своем Telegram-канале, что депутаты ждут официальных разъяснений от Роскомнадзора.

Попов отметил: «На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим, ждем официальных заявлений Роскомнадзора».

Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор может начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram уже 10 февраля. Также отмечалось, что отдельные меры по замедлению работы сервиса уже реализуются.

До этого во вторник Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов по делу о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram. А стоимость акций VK на Мосбирже увеличилась после появления в СМИ информации о возможной блокировке мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора.

Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, число обращений по поводу сбоев в Telegram за сутки достигло 12,3 тыс., особенно часто проблемы наблюдаются в Петербурге и Москве.

