Суд ДНР заочно приговорил испанского наемника к 14 годам колонии

Испанец Арроба зочно получил 14 лет колонии за наемничество на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Арроба был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, передает ТАСС.

По данным Генпрокуратуры России, в апреле 2022 года он прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, а затем подписал контракт с 49-м отдельным пехотным батальоном «Карпатская сечь» ВСУ.

До весны 2025 года Арроба, как утверждается, участвовал в боевых действиях против мирного населения и российских военных.

Арроба получил в качестве вознаграждения более 3,2 млн рублей. Испанец заочно арестован и объявлен в международный розыск. Мера пресечения ему избрана в виде заключения под стражу.

