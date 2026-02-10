Соучастница покушения на генерала Алексеева заочно арестована

Tекст: Валерия Городецкая

Мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции, передает РИА «Новости».

В ходе судебного заседания стало известно, что Серебрицкая объявлена в международный розыск. Женщина ранее не имела судимости.

Напомним, 6 февраля совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения. В субботу Алексеев пришел в себя после покушения.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша.