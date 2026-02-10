В Анапе после ночного землетрясения проверили детсады, больницы и школы на наличие трещин

В соцобъектах Анапы после ночного землетрясения нашли трещины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Несколько трещин были обнаружены в зданиях социальных объектов Анапы после ночного землетрясения. Как рассказала РИА «Новости» заместитель мэра города Наталья Рябоконь, сотрудники администрации и профильных управлений с утра провели обследование школ, детских садов и больниц.

По ее словам, на социальных объектах выявлено несколько несущественных трещин, которые уже устраняются рабочими бригадами. Угрозы для конструкций нет. Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, также нет.

Как пишет ТАСС, подземные толчки ощущали многие жители курортного города. Администрация города подчеркнула, что все системы и объекты жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае вечером 9 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое зафиксировали в 23.21 по времени UTC (02.21 мск) в 35 км к северо-западу от Новороссийска, при этом очаг залегал на глубине десяти км.

Позже кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева отметила, что небольшие подземные толчки в Краснодарском крае помогают снижать сейсмическое напряжение и позволяют избежать более мощных землетрясений в будущем. Между тем, жители Кубани сравнили ночное землетрясение со взрывом.