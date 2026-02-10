Захарова выразила поддержку генерал-лейтенанту Алексееву и его семье

Tекст: Валерия Городецкая

«Начнем с того, что воспользуюсь вашим вопросом и передам искренние, самые, что ни на есть, настоящие и идущие от сердца слова поддержки генерал-лейтенанту Алексееву и всей его семье», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ранее предпочитала не комментировать происшествие, переживая за здоровье Алексеева и надеясь, что опасность для жизни минует. Захарова добавила, что, по поступающим сообщениям, угроза жизни для генерал-лейтенанта сейчас отсутствует.

Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

В субботу Алексеев пришел в себя после покушения.