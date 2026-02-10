Участник «Времени героев» стал вице-премьером ДНР по освобожденным территориям

Tекст: Валерия Городецкая

В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока этой программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», сообщается в Telegram-канале проекта.

«Главные задачи, которые поставил нам Президент России Владимир Владимирович Путин – всестороннее развитие региона и повышение качества жизни в исторических регионах... В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности, имел возможность реализовать свой потенциал и трудиться в интересах страны», – заявил Емельянов, комментируя назначение.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Емельянов с 2014 года был в ополчении, командовал 114-й легендарной бригадой, а его профессиональные навыки и готовность брать на себя ответственность крайне востребованы на новой должности. По словам Пушилина, программа «Время героев» расширяет возможности кадрового отбора для региона, а конкурс «Донбасс. СВОи Герои» уже собрал две тысячи заявок – один из самых высоких показателей в России.

Илья Емельянов родился в 1992 году в селе Троицкое Республики Калмыкия, награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу» за боевые заслуги. Ранее более 70 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения на руководящие должности.

Ранее участника программы «Время героев» Геннадия Новикова назначили помощником директора в Ростехе.