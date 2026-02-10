Непряева заявила о зависти части российских лыжниц к допуску на ОИ

Непряева заявила о зависти российских лыжниц перед участием в ОИ-2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дарья Непряева, единственная российская лыжница с нейтральным статусом на Олимпийских играх в Италии, заявила о существовании зависти внутри команды, передает ТАСС.

Спортсменка подчеркнула, что некоторые коллеги улыбаются ей в лицо, но на самом деле не рады ее успеху.

Прямую поддержку ей выразили только Юлия Ступак и старшая сестра Наталья Терентьева, многие мужчины-спортсмены также поддерживают ее. Непряева отметила: «Я знаю, что внутри команды это тоже есть, но в лицо мне все улыбаются».

Лыжница призналась, что не ждет поддержки, так как лыжный спорт индивидуальный. Она подчеркнула, что сделала все для участия в Играх и заранее готовилась к этому. По ее словам, многие не рады ее успеху, но Непряева считает это частью профессионального спорта.

Спортсменка также рассказала о критике со стороны российских болельщиков. По мнению Непряевой, в Европе ее поддерживают больше, чем на родине. Она призналась, что перестала читать комментарии в интернете еще в прошлом сезоне из-за негативной реакции. Непряева добавила, что отношение к ней ухудшилось после получения нейтрального статуса и допуска на Олимпиаду.

В спринте на Олимпиаде в Италии Непряева не смогла пройти квалификацию. Она заявила, что на фоне европейских соперниц ощущала себя слабее и отметила разницу в физической подготовке между участницами. Лыжница выразила надежду на успех в дистанционных гонках и дальнейшем прогрессе в спринте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Наталья Непряева заняла 36-е место в квалификации спринта на Олимпийских играх в Италии и не смогла выйти в четвертьфинал.

До этого спортсменка упала в скиатлоне и финишировала семнадцатой. Напомним, что на Олимпиаде Непряева и Савелий Коростелев стали единственными лыжниками, представляющими Россию.