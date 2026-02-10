Путин и президент ЮАР обсудили урегулирование ситуации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, передает Кремль.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и ЮАР.

Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Президент ЮАР выразил поддержку усилиям России, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Собеседники также обменялись мнениями по международной повестке дня. Было отмечено значение продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «Группы двадцати» и БРИКС.

В августе прошлого года президенты России и ЮАР обсудили итоги переговоров между Россией и США, а также ситуацию вокруг украинского кризиса.

Президент России ранее поделился с Рамафозой итогами встречи в Москве со спецпосланником президента США.