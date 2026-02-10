СК нашел дефекты в упавших ЛЭП под Мурманском

СК выявил наличие дефектов ЛЭП до аварии в Мурманской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Опоры линии электропередачи, обрушившиеся 23 января в Мурманской области, имели дефекты, но были допущены к эксплуатации при условии регулярного технического обслуживания, сообщает СК РФ по Мурманской области.

Комиссии по освидетельствованию в 2022 и 2023 годах признавали наличие дефектов, однако считали конструкции соответствующими требованиям и допускали их к работе при проведении комплекса технических мероприятий. Сейчас следствие проверяет сроки и достоверность выполнения этих мероприятий.

Выяснилось, что ремонтом и обслуживанием линии занимается служба воздушных линий сетевой организации, где на аварийном участке работает 22 человека при зоне обслуживания более 1170 км. При этом штат полностью не укомплектован. После обнаружения нарушений 22 января к ликвидации гололедно-изморозевых отложений были направлены только шесть сотрудников, а устранение погодных последствий велось исключительно вручную, без применения технических средств.

Следователи проверяют достаточность финансирования ремонтных и аварийных работ сетевой организацией, назначена судебная финансово-экономическая экспертиза. Изъята техническая документация по обслуживанию ЛЭП и сведения о сотрудниках, ответственных за эксплуатацию. Продолжаются допросы руководства и сотрудников сетевой организации.

Для выяснения причин аварии следователи и специалисты провели осмотры места происшествия и назначили судебную строительно-техническую экспертизу. Также проверяется наличие у филиала сетевой организации аварийного запаса, сил и средств для оперативного восстановления ЛЭП.

В ходе расследования будет дана правовая оценка своевременности и эффективности действий сотрудников сетевой организации, а также взаимодействия между региональными органами власти и электроснабжающей организацией.

Ранее ремонтные бригады завершили восстановление высоковольтной сети в Мурманске. До этого в Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения после повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после выхода из строя линий ЛЭП власти региона ввели режим ЧС и привлекли дополнительные резервы для проведения восстановительных работ.