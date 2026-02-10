Посол России Мешков назвал учения Франции «Орион-26» самоуспокаивающими

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, крупнейшие военные учения Франции «Орион-26» носят самоуспокаивающий характер, передает ТАСС.

Мешков добавил, что западные страны сами себя убеждают в наличии российской угрозы и организуют подобные маневры для создания видимости противостояния.

Он отметил: «Я думаю, что все подобные учения на Западе во многом носят самоуспокаивающий характер. Они сами себя заводят несуществующей российской угрозой, а потом пытаются ей противостоять. Вряд ли это способно изменить общую ситуацию в мире».

Учения «Орион-26» стартовали во Франции 8 февраля и продлятся до 30 апреля. Минобороны республики сообщило, что в маневрах участвуют около 12,5 тыс. военнослужащих, 25 кораблей, включая авианосец «Шарль де Голль», 140 самолетов и вертолетов, а также 800 беспилотников и специалисты по предотвращению киберугроз.

Организаторы заявили, что цель учений – подготовка армии к интенсивным боевым действиям и внедрение опыта украинского конфликта в деятельность вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция подготовила план возможных военных действий против России.

Франция и ее союзники запустили масштабные учения ORION 2026, направленные на отработку совместных операций.