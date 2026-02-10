Голикова: В России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Голиковой, в стране зафиксированы значимые изменения в борьбе с онкологическими заболеваниями, передает ТАСС.

«Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», – подчеркнула она.

В 2024 году в России зафиксировали сокращение количества новых случаев ВИЧ-инфекции на 11%, а охват тестированием вырос до 37%.

Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в декабре сообщал, что в России количество людей с ВИЧ-инфекцией достигло 1 миллиона 250 тысяч, что составляет более 1% населения.