Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы МИД, в Берлине продолжают придерживаться антироссийской риторики, несмотря на то, что высказывания о необходимости «нанести поражение» России стали менее резкими, передает ТАСС.

«Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями «нанесения поражения», но им по-прежнему «неймется». Всякие мерцы, писториусы объявили официально, что в 2029–2030 гг. надо быть готовыми к войне против России», – сказал он в интервью НТВ.

Министр также отметил, что западные политики продолжают злорадствовать, подавая ситуацию на фронте как «ухудшающуюся для России».

Лавров добавил, что немецкие чиновники ежедневно подчеркивают «ослабление российской экономики», одновременно заявиляя о необходимости готовиться к войне, потому что Россия якобы «нападет» через три года. Глава МИД выразил недоумение, что такие заявления не согласуются между собой, и призвал западных политиков определиться с аргументацией.

