Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Суммарный военный бюджет стран Евросоюза в течение ближайших десяти лет должен достичь 700 млрд евро ежегодно, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Европейские оборонные расходы должны в течение 10 лет достичь 700 млрд евро в год».

По словам Кубилюса, этот шаг необходим для повышения конкурентоспособности европейской экономики. Еврокомиссар считает, что такой уровень затрат придаст импульс развитию промышленности и инноваций в оборонном секторе.

Кубилюс также отметил, что Евросоюз должен быть готов заменить стратегические возможности и силы США в Европе, сделав это своим стратегическим приоритетом. «Мы также должны быть готовы заменить конвенциональные силы, которые США имеют в Европе – это первый шаг к европейской независимости», – заявил он, призвав ускорить формирование полноценного Европейского оборонного союза.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что этот процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с НАТО. При этом он признал, что интерес США постепенно смещается в азиатский регион, однако подробностей относительно практической реализации этого курса не привел.

Главным механизмом создания Европейского оборонного союза Кубилюс назвал масштабное финансирование военного производства внутри ЕС. Он отметил, что страны Евросоюза должны потратить на оборону 6,8 трлн евро к концу 2035 года, если будут следовать обязательствам в рамках НАТО. По его словам, превращение Европы в центр производства вооружений рассматривается Еврокомиссией как способ ускорить экономический рост в регионе.

