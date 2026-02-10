Пьяный мужчина в Мариуполе обстрелял кафе и бросил гранату в силовиков

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Мариуполе мужчина открыл огонь из автомата Калашникова в одном из городских кафе, сообщает МВД по ДНР. По данным ведомства, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и вел беспорядочную стрельбу по посетителям заведения.

Когда на место происшествия прибыли силовики, мужчина открыл по ним огонь из автомата, а затем использовал гранату. В МВД подчеркнули: «Для пресечения противоправных действий злоумышленника силовики открыли ответный огонь». Сотрудникам правоохранительных органов пришлось создать зону безопасности для предотвращения жертв среди гражданских.

В ходе операции нападавший был ранен и затем задержан. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас сотрудники Следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике проводят необходимые следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого по подозрению в организации покушения на директора одного из производственных объединений в Мариуполе задержали гражданина Украины.