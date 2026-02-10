Госдума одобрила направленный на борьбу с азартными играми законопроект

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с игроманией, передает ТАСС.

окумент обязывает организаторов букмекерских контор и тотализаторов размещать на своих сайтах информацию о рисках участия в азартных играх и последствиях игромании, а также предоставлять посетителям доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств.

На входе в пункты приема ставок и на сайтах должны быть размещены QR-коды с адресом страницы, где размещена информация о возможностях инвестирования для сохранения или получения дохода. Законопроект также предполагает внесение изменений в федеральный закон «О рекламе»: вся реклама азартных игр и пари должна сопровождаться предупреждением о формировании зависимости.

В радиорекламе длительность предупреждения составит не менее трех секунд, в телерекламе – не менее пяти секунд и не менее 7% площади кадра, в других форматах – также не менее 7% рекламной площади. В пояснительной записке отмечается: «Представляется, что часть денежных средств, которые граждане используют для участия в азартных играх в букмекерских конторах или тотализаторах, возможно использовать в иных целях, например, для инвестирования».

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино.

Президент России подписал закон о самозапрете на азартные игры.

Общественная палата предложила заблокировать сайты казино и криптоплатежи.