Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

«А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.