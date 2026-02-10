Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Лаврова, эта история становится инструментом воздействия на политические круги в разных странах, передает ТАСС.

«Этим пытаются вызвать раздражение в кругах тех стран, которые не очень нравятся кому-то в политкругах других стран. Пытаются это использовать в США и против Республиканской партии, и против Демократической (партии)», – подчеркнул он в интервью НТВ.

По словам Лаврова, в Европе уже начались отставки дипломатов из-за скандала, а в Британии одному из лордов, которого «где-то в трусах показали», пришлось уйти в отставку.

Ранее МИД России обвинил Запад в попытках втянуть страну в скандал с делом Эпштейна.

Газета New York Times писала, что скандал с Эпштейном ударил по позициям премьера Британии Стармера.

Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу Эпштейна.