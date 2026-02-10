Оргкомитет Олимпиады пообещал исправить дефекты медалей

Оргкомитет Олимпиады пообещал починить сломавшиеся медали спортсменов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр Люка Касасса заявил, что ограниченное количество медалей оказалось с производственными проблемами, передает ТАСС. Он подчеркнул, что оргкомитет немедленно начал расследование совместно с итальянской организацией, отвечающей за изготовление наград.

Касасса отметил: «Оргкомитет немедленно приступил к расследованию с итальянской организацией, с чеканным двором, которые занимаются изделием медалей. Мы предпринимаем меры для исправления ситуации. Спортсмены должны обратиться к нам, если сломались медали, пусть присылают, мы починим».

По словам представителя оргкомитета, сейчас идет повторная проверка всех медалей, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и не омрачить спортсменам момент вручения награды.

Точная цифра сломавшихся медалей пока не названа, но Касасса пообещал предоставить ее позднее. Известно, что медали Миланских Игр изготовлены из переработанного металла, полученного из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии. Некоторые призеры ранее жаловались на неудовлетворительное качество наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей, врученных на соревнованиях в Италии.

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке или проявил разгильдяйство, что подтверждается замечаниями спортсменов о недолговечности наград.