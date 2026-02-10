Сын Васина сообщил, что следил за двумя сотрудниками Минобороны

Tекст: Алексей Дегтярёв

Васин-младший дал признательные показания в том, что способствовал установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны, указали в ведомстве, передает ТАСС.

За ними наблюдали Любомир Корба и Виктор Васин, в дальнейшем планировалось проводить против этих офицеров диверсионно-террористические акты.

Напомним, подозреваемый в пособничестве в покушении на генерала Виктор Васин последние 10 лет пытался найти работу.

У него есть долг в размере более 831 тыс. рублей.

Другой обвиняемый Любомир Корба был завербован при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов.