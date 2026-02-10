В Госдуме подготовили законопроект об отмене обязательной прописки

Депутаты подготовили законопроект об отмене обязательной прописки

Tекст: Вера Басилая

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной прописки, передает ТАСС.

Документ, который находится в распоряжении редакции, предлагает изменить статью 3 закона о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в России.

В настоящее время граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и месту жительства. Разработчики инициативы предлагают сделать этот процесс добровольным – прописка станет правом, а не обязанностью.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что регистрация уже не дает полной и точной картины перемещения граждан. Также подчеркивается, что обязательная прописка создает административные трудности для арендаторов и лиц, которые часто меняют место жительства, поскольку процедура сильно зависит от желания собственника оформить документы.

Согласно административному кодексу, если гражданин проживает на новом месте более 90 дней без регистрации или более семи дней без прописки после переезда, ему грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.