Адвокат предупредил россиян об опасности фотографирования жилых домов

Адвокат Халеян предупредил россиян об опасности фотографирования жилых домов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Формально съемка в общественных местах не запрещена, но в последнее время участились случаи задержания граждан за кадры обычной застройки, рассказал Халеян в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт пояснил, что такие фото могут использоваться злоумышленниками для планирования атак.

«Участились случаи, когда людей используют «втемную». Например, незнакомец в интернете предлагает легкие деньги за несколько снимков, человек считает, что просто подрабатывает, однако такие фотографии могут быть использованы для далеко не безобидных целей», – отметил эксперт.

При общении с правоохранителями важно сохранять спокойствие и четко объяснять мотивы своих действий. Адвокат напомнил, что задержание является лишь кратковременным ограничением свободы для выяснения обстоятельств, при котором обязательно составляется протокол.

Сотрудники полиции не имеют права требовать разблокировать телефон или просматривать переписку без возбужденного уголовного дела. Халеян посоветовал в подобных ситуациях не передавать гаджет в чужие руки и немедленно вызывать защитника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, запрещающий публикацию и распространение сведений о последствиях атак ВСУ по территории республики для СМИ без официальной аккредитации.

До этого политолог Павел Данилин предупреждал, что любительские кадры прилетов могут использоваться и для повторного нанесения ударов.