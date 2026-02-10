Politico: WhatsApp получила шанс оспорить штраф в 225 млн евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во вторник, 25 июня, Суд Европейского союза разрешил компании WhatsApp оспорить штраф в 225 млн евро, который был наложен Европейским советом по защите данных, передает Politico.

Решение открывает путь для компаний к обжалованию постановлений Совета, которые ранее были обязательными для национальных регуляторов.

Поводом для дела стал штраф, наложенный в 2021 году ирландским регулятором по защите данных на WhatsApp за недостаточную прозрачность в обращении с пользовательскими данными. Изначально предполагалась меньшая сумма штрафа – от 30 млн до 50 млн евро, однако Совет потребовал увеличить сумму до 225 млн евро.

В заявлении пресс-службы WhatsApp отмечается: «Совет – это невыборный орган, решения которого напрямую влияют на бизнес и людей по всему ЕС, и сегодняшнее решение подтверждает нашу позицию о необходимости судебных обжалований».

Ранее апелляции WhatsApp были отклонены судом низшей инстанции, однако нынешнее решение соответствует мнению генерального адвоката суда, высказанному в марте 2025 года. Теперь дело вернется в Общий суд ЕС, который должен рассмотреть обоснованность штрафа и само нарушение правил GDPR.

По данным суда, в настоящее время ожидают рассмотрения не менее десяти аналогичных дел, большинство из которых также связаны с Meta.

