Шорт-трекистка Крылова упала и не прошла квалификацию на Олимпиаде

Шорт-трекистка Крылова упала и не прошла квалификацию на 500 метров на Олимпиаде

Tекст: Мария Иванова

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти квалификацию на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Милане.

Во время забега Крылова упала на дистанции, когда пыталась обогнать соперницу и зацепилась за конек Наталии Малишевской из Польши. В результате происшествия Малишевская финишировала второй, а Крылова пришла к финишу последней, четвертой. Согласно правилам, в четвертьфинал проходят две лучшие спортсменки каждого забега и четыре лучших из занявших третьи места.

Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России в шорт-треке на дистанциях 500 и 1 000 метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.

У спортсменки остается шанс проявить себя в индивидуальном разряде: 14 февраля она выступит в квалификации на дистанции 1 тыс. метров.

Отметим, что во вторник лыжник Савелий Коростелев не прошел квалификацию спринта на Олимпиаде в Италии.

Российская лыжница Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, также не смогла преодолеть квалификацию в спринте на Олимпийских играх в Италии.