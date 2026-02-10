Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Парижем

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва действительно поддерживает контакты с Парижем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув, что данные контакты могут позволить при необходимости быстро организовать диалог на высшем уровне между странами, передает ТАСС.

Песков отметил: «Действительно, имели место контакты (это мы можем подтвердить), которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно вернуть контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он хочет обсудить что-либо.